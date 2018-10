Zufriedenheit über 60 Jahre Zweisamkeit

Ihre diamantene Hochzeit feierten gestern Gertrud und Erich Rögner. Die Beiden können auf sechs Jahrzehnte Eheglück zurückblicken.

Donebach. Eine diamantene Hochzeit kann, muss aber nicht 60 Jahre Eheglück bedeuten. Im Donebacher Haus Rögner steht dieses Jubiläum aber tatsächlich für sechs Jahrzehnte, die die Eheleute Gertrud und Erich bis zum gestrigen Tag in vertrauter Zweisamkeit, in guten wie in schwierigen Tagen gemeinsam und in großer Harmonie verbracht haben.

Drei Kinder und sechs Enkel

Drei Kinder mit ihren Familien, zu denen sechs Enkel und ein Urenkel gehören, komplettieren die Familie, die bei den Rögners bis heute im Mittelpunkt steht.

Dafür will das Jubelpaar in einem Gottesdienst danken, der am kommenden Samstag in ihrer Donebacher Heimatkirche St. Josef veranstaltet wird.

Beide sind gebürtige Donebacher, beide sind Jahrgang 1934 und beide verloren früh ihre Mutter. Wann es bei den beiden Nachbarskindern, die sich täglich sahen, aber dann wirklich „gefunkt“ hat, wird nicht verraten. „Es gibt noch ein paar Geheimnisse“, schmunzelt Erich dazu.

Eigenes Haus folgte 1966

Der Verlobung an Weihnachten folgte die kirchliche Heirat am 15. Oktober 1958. Zehn Jahre lang lebte die junge Familie in Erichs Elternhaus, beziehungsweise kurz in der Donebacher „Wertschaft“, der „Linde“, aus der Gertrud stammte und in der sie bis zur Schließung Anfang der 70er Jahre kräftig mitarbeitete. 1966 schließlich zog die auf vier Köpfe angewachsene Familie ins eigene Haus im Fasanenweg. Im Wald des Fürsten von Leiningen und später bei der Straßenmeisterei Mudau verdiente Erich Rögner damals sein Geld.

Was die beiden immer verbunden hat, ist die Liebe zur Natur. Die Bewirtschaftung ihrer beiden großen Nutzgärten machte ihnen immer große Freude und Erich versorgt noch immer akribisch seine große Hühnerschar.

In diese Reihe passen auch die regelmäßigen Urlaube im Allgäu, immer in Hindelang, immer bei den gleichen Gastgebern, bis zum heutigen Tag. Von den Erinnerungen an die vielen Wanderungen und wunderbaren Urlaubserlebnisse zehren beide bis heute.

Kartenspiele als familiäres Ritual

Viel Zeit hat sich das Jubelpaar immer auch für die Enkel genommen, die die Oma früher regelmäßig und sehr gern bekocht hat. Das anschließende Kartenspiel – bevorzugt Rommé – ist bis heute obligatorisch in der sehr geselligen Familie.

Im Chor engagiert

Auch der Gesang war ein gemeinsames Hobby: Von der Schulzeit bis zur Auflösung des Ensembles im Jahr 2003 verstärkten beide den Donebacher Kirchenchor. Gertrud Rögner war jahrzehntelang in der Frauengemeinschaft aktiv. Und natürlich ist Erich Rögner auch Ehrenmitglied des FC Donebach.

Heute ist Tochter Sieglinde, die im Haus wohnt, die „Managerin“, die sich liebevoll um alles kümmert, was die Eltern nicht mehr leisten können. Sie spricht auch für die Brüder Dieter und Wolfgang und deren Familien, wenn sie sagt: „Wir danken unseren Eltern von ganzem Herzen für alles, für gemeinsam erlebte Höhen und Tiefen. Schön, dass wir sie noch um uns haben und so viel Zeit mit ihnen verbringen dürfen. Familie ist bei uns wirklich, wo sich jeder geborgen fühlt.“

