Zusammenschluss mit Donebach am 2. Februar

Mörschenhardt.Die Freiwillige Feuerwehr der Mudauer Abteilung Mörschenhardt verfügt derzeit über eine Stärke von 24 Aktiven, fünf Kameraden in der Alterswehr und vier Jugendlichen in der Jugendwehr Donebach-Mörschenhardt. Allerdings, so die Verantwortlichen, müsse man mehr und mehr ein Übergewicht zur „älteren Generation“ feststellen. Deutlich wurde dies auch am Freitagabend im Rahmen der Jahreshauptversammlung im Gemeindesaal.

Zukunftsweisender Job

Allen, die sich im Berichtszeitraum für die Belange der Wehr eingesetzt hatten, galt ein Dank des Abteilungskommandanten Günther Schüssler, ebenso der Gemeinde für die stete Unterstützung und der Gesamtwehr für das harmonische Miteinander. Nicht vergessen wurden die beiden Jugendwarte Klaus Hilbert und Martin Gramlich, die einen engagierten und zukunftsweisenden Job machen würden. Um die Schlagkraft der Wehr zu verbessern, habe man bereits Gespräche mit der Donebacher Abteilung und der Gemeindeverwaltung geführt mit dem Ziel, eine gemeinsame Ausrücke-Gemeinschaft zu gründen. Aufgrund einer breiten Zustimmung soll bereits am 2. Februar dieses Jahres eine Gründungsversammlung mit Wahl der neuen Kommandanten erfolgen. Daraus ergebe sich, so Schüssler weiter, dass beide Abteilungen künftig gemeinsam üben und Einsätze auch gemeinsam übernehmen werden. Trotzdem sei es unvermeidlich, weiter Übungen mit den umliegenden Wehren abzuhalten.

An Übungen habe man im vergangenen Jahr neun praktische und drei theoretische absolviert und dabei großen Wert auf den Umgang mit der Tragkraftspritze sowie Einsatzartikeln gelegt. Die Mörschenhardter Abteilung verfügt derzeit ausbildungstechnisch über einen Gruppenführer, vier Maschinisten, zehn Funker, zwei Atemschutzgeräteträger und einen Arzt. Horst Hört und Harald Hofmann wurden in die Alterswehr verabschiedet. In der Aus- und Weiterbildung sei man aktiv gewesen und so habe Nico Gramlich die Ausbildung zum Truppführer erfolgreich absolviert und Andreas König verfüge nun über eine Grundausbildung zum Sprechfunker. Im Rahmen der technischen Ausstattung könne man auf 25 Einsatzjacken und 16 Meldeempfänger zurückgreifen.

Zwei Brände gelöscht

Als Brandeinsätze resümierte der Abteilungskommandant den Zimmerbrand in Waldleiningen und den Brand einer Maschinenhalle in Donebach sowie die Menschenrettung in Steinbach im Rahmen einer technischen Hilfeleistung. Weiter erinnerte er an die Inhalte von Tagungen und Besprechungen, an die Festbesuche bei befreundeten Wehren und an die eigenen Aktivitäten sowie Geburtstage und Jubiläen. Im Anschluss berichteten die Jugendwarte Klaus Hilbert und Martin Gramlich über das Geschehen in der Jugendfeuerwehr Donebach-Mörschenhardt mit unter anderem 15 Übungen und der Teilnahme am Mudauer Ferienprogramm mit 23 Kindern. Einen ausführlichen Bericht über die Aktivitäten der Wehr erstattete Schriftführer André Hört, ehe Christian Hört in seiner Funktion als Kassenwart über einen zufriedenstellenden Kassenstand berichtete. Da die Kassenprüfer Jürgen Speth und Wilfried Trunk keinerlei Beanstandungen zu vermelden hatten, gab es einhellige Zustimmung zur gesamten Arbeit der Abteilungsführung. Bevor man zum geselligen Beisammensein überleitete, wurden in den Grußworten der Gäste die Einsatzbereitschaft, das Pflichtbewusstsein und die enge Einbindung der Abteilungswehr in die örtliche Gemeinschaft sowie in das Gefüge der Gesamtwehr gewürdigt. Ein Dankeschön galt der Gemeinde mit Verwaltung und Gemeinderat für die stete Unterstützung in finanzieller und materieller Hinsicht. L.M.

