1 975 000 Euro für Adelsheim

Neckar-Odenwald-Kreis.In der zweiten Verteilungsrunde bewilligte der Verteilungsausschuss Investitionshilfen aus dem Ausgleichstock von insgesamt rund 10,7 Millionen Euro an 31 Gemeinden. Damit werden 36 Investitionsvorhaben mit einem Investitionsvolumen von rund 69,2 Millionen Euro gefördert, die der Herstellung oder Sanierung notwendiger kommunaler Einrichtungen dienen.

Nach Adelsheim fließen für den Neubau der Eckenberghalle 1 975 000 Euro, nach Binau für den Umbau der ehemaligen Feuerwehrräume zum Bauhof sind es 174 000 Euro, nach Buchen für die Straßensanierung der Rothig- und der Bahnhofstraße im Stadtteil Hainstadt sind es 71 000 Euro und für die Erneuerung der Gemeindeverbindungsstraße und von Radwegen im Stadtteil Bödigheimsind es 41 000 Euro. Rosenberg erhält für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs MLF 49 000 Euro und Limbach für die Sanierung der Straßenbeleuchtung in der Ringstraße 27 000 Euro.

Förderschwerpunkte sind mit einem Gesamtbetrag von rund 3,1 Millionen Euro Maßnahmen an Schulen, gefolgt von Kindergärten mit etwa 2,4 Millionen Euro. In den beiden Sitzungen des Jahres 2018 hat der Verteilungsausschuss insgesamt Investitionszuschüsse aus dem Ausgleichstock von rund 22,4 Millionen Euro an finanzschwache Gemeinden vergeben mit denen ein Investitionsvolumen von insgesamt rund 132,8 Millionen Euro verbunden ist. Die 2018 insgesamt bewilligten Investitionshilfen liegen im Neckar-Odenwald-Kreis bei 5 764 000 Euro. „Auch das Ergebnis der Steuerschätzung aus November 2018 hat zu keiner wesentlichen Änderung der Einschätzung der guten wirtschaftlichen Verhältnisse geführt. Hervorzuheben ist, dass sich die seit Jahren sehr gute konjunkturelle Entwicklung bei den Kommunen auf vielfältige Weise positiv auswirkt. Die meisten Kommunen erleben eine andauernde positive Entwicklung ihrer Kommunalfinanzen. Trotz reger Investitionstätigkeit geht vielerorts die Verschuldung im Kernhaushalt zurück oder steigt allenfalls geringfügig an. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus halten sich die Belastungen für den zusätzlichen Schuldendienst in einem überschaubaren Rahmen“, so Regierungspräsidentin Nicolette Kressl.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.11.2018