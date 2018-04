130 Pflegeplätze verloren gegangen

Anzeige

Bei der Hilfe zur Pflege seien die Ausgaben ebenfalls gesunken, dem stünden aber wiederum Steigerungen bei der Grundsicherung entgegen. Bei der Eingliederungshilfe und in der Jugendhilfe habe man einen deutlichen Mehraufwand verzeichnet. Die Ausgaben für Empfänger von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (Hartz IV) seien kontant geblieben.

Es sei dem Landkreis Auftrag und Verpflichtung zugleich, Menschen zu unterstützen, die besondere Fürsorge benötigen, betonte Landrat Brötel zu Beginn der Sitzung. „Natürlich geht es um viel Geld. Die Sozialausgaben machen im Kreishaushalt den mit Abstand größten Anteil aus. In erster Linie geht es aber trotzdem zunächst einmal um Menschen. Das dürfen wir bei alledem nie vergessen“, so Brötel.

Höhere Fallzahlen

Bei der Darstellung der Themenfelder präsentierte Körber jeweils die Zahlen, zeigte aber auch die zugrundeliegenden Entwicklungen auf. „Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes beschäftigt uns derzeit in hohem Maße“, stellte sie fest. Ein Resultat des mehrstufigen Gesetzeswerkes seien höhere Fallzahlen bei der vollstationären Eingliederungshilfe. Dennoch würden 75 Prozent der Menschen mit Behinderungen in teilstationären und ambulanten Angeboten betreut, wie dies im Sinne der Inklusion angestrebt sei.

Gute Erfahrungen habe ihr Fachbereich mit dem Modell des sogenannten „Persönlichen Budgets“ gemacht, womit sich Betroffene die Hilfen einkaufen könnten. „Hier haben wir gegenüber dem Vorjahr noch einmal eine Steigerung auf 54 Fälle. Damit ist unsere Quote doppelt so hoch wie der Landesdurchschnitt“, so Körber. Bis zur kompletten Umsetzung des Gesetzes im Jahr 2023 stünden aber noch viele Herausforderungen an, unter anderem bei der Aufstockung des eigenen Personals.

Berechnung des Pflegebedarfs

Im Bereich der Pflege sei es wiederum die Landesheimbauverordnung, die die Verantwortlichen beschäftige. So habe man im Kreis durch Umbauten und die Umwandlung von zwei Pflegeheimen in Betreutes Wohnen bereits 130 Pflegeplätze verloren. Dies führe zu einem geringeren Aufwand bei der Hilfe zur Pflege, ließe aber umgekehrt die gezahlte Grundsicherung im Alter ansteigen. Das Thema untersuche man derzeit sehr genau. Noch vor der Sommerpause werde man einen Seniorenbericht mit einer Vorausberechnung des Pflegebedarfs vorlegen.

Beschäftigung für Geflüchtete

Da dem Kreis nur noch wenige Asylantragsteller zugewiesen wurden, seien die Aufwendungen gesunken. Allerdings sei der Anteil der inzwischen anerkannten Asylberechtigten im Bereich des Sozialgesetzbuches II auf 22 Prozent gestiegen. „Über 1000 Menschen werden derzeit betreut. Eine Vermittlung kann aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse aber nur Stück für Stück umgesetzt werden“, betonte Körber. Erfreulich sei, dass immerhin 178 Geflüchtete auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Beschäftigung gefunden hätten, 2016 seien es 39 gewesen. Zudem begannen 20 unbegleitete minderjährige Ausländer eine Ausbildung.

Insgesamt sei die Zahl der Hartz IV-Bedarfsgemeinschaften über den Jahresverlauf 2017 gesunken. „Sorge macht uns aber, dass immer mehr Menschen um günstigen Wohnraum konkurrieren“, sagte Körber. Hier habe man mit der Anpassung der Höchstmiettabelle reagiert.

Seniorenbericht in Planung

In der Jugendhilfe sei zwar die Zahl der kostenintensiven Heimunterbringungen gesunken, es würden aber vermehrt Tagesangebote wahrgenommen. Auch hier spielten Kinder von Asylberechtigten eine Rolle, wobei Körber es als positiv bewertete, dass die Kinder möglichst früh tagsüber betreut werden. „Das ist ein richtiger Schritt in Richtung Integration“. Im laufenden Jahr werde man das Thema „Alter“ noch mehr als bisher in den Fokus rücken. Gremien und Gemeinden werden sich mit dem Seniorenbericht befassen, während der erste Pflegestützpunkt im Kreis in Buchen konkrete Hilfe anbiete.

Körber wie Dr. Brötel dankten den über 200 Mitarbeitern des Fachbereichs. Der besondere Dank des Landrats ging an die Autoren des Sozialberichts. Er verwies darauf, dass der Bericht nach der Kreistagssitzung am 2. Mai auf der Webseite des Landratsamtes veröffentlicht wird. Ausschussmitglieder aller Fraktionen dankten ebenfalls für die gute Arbeit und fragten bei verschiedensten Aspekten nach. Der Bericht werde in den Fraktionen rege genutzt, so der Tenor.

Stetig steigende Fallzahlen beschäftigen, wie in einem zweiten Tagesordnungspunkt klarwurde, auch den Sozialpsychiatrischen Dienst. Diesen betreibt das Diakonische Werk überwiegend mit Kreismitteln und kümmert sich so um die wohnortnahe Betreuung psychisch kranker Menschen.

Vorgestellt wurde die Arbeit des Dienstes von Ulrike Dinkelacker, Fachgebietsleiterin beim Diakonischen Werk. „Eine psychische Erkrankung betrifft das ganze Leben der Betroffenen und der Angehörigen“, so Dinkelacker. Anhand von Fallbeispielen zeigte sie auf, wie man daran arbeite, Krankheitsrückfälle und Krankenhausaufenthalte zu vermeiden. Wo möglich werde das sechsköpfige Team verstärkt präventiv tätig sein. Mit Blick auf die in diesem Jahr anstehende Vertragsverlängerung nutzten die Kreisrätinnen und Kreisräte die Gelegenheit zur Information.

Für die Bereitstellung des Saals dankte Landrat Dr. Brötel abschließend Bürgermeister Bernhard Knörzer, der zuvor seine Gemeinde vorgestellt hatte.

