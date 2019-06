177 Jahre Polizeierfahrung

Mosbach.Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiedete der Leiter des Mosbacher Polizeireviers, EPHK Achim Küller gleich vier seiner Mitarbeiter in den wohlverdienten Ruhestand. Alle vier können auf eine erfolgreiche Laufbahn bei der Polizei zurückblicken und verfügen in ihren jeweiligen Bereichen über einen großen Erfahrungsschatz, „weshalb es eine Herausforderung wird, die entstehenden Lücken schnell zu schließen“, so der Revierleiter bei der Pensionierungsfeier.

Mehr Zeit für die Familie

Die Freude mit den Kollegen überwog jedoch, da sie ja künftig mehr Zeit für Hobbys und Familie haben werden.

Polizeihauptkommissar Helmut Kraft trat im Herbst 1974 in den Polizeidienst ein. Nach Verwendungen bei der Polizeidirektion Heidelberg erfolgte im Jahr 1985 die Versetzung zum Polizeirevier Mosbach. Nach einigen Jahren im Streifendienst wechselte der jetzige PHK a.D. zum Polizeiposten Diedesheim. Er gilt als erfahrener Ermittler und war deshalb auch längere Zeit in Ermittlungsgruppen eingesetzt. Aber auch als Jugendsachbearbeiter war er ein beliebter Ansprechpartner, sowohl beim Polizeiposten Diedesheim als auch nach dessen Auflösung zuletzt beim Bezirksdienst des Polizeireviers Mosbach.

Polizeihauptkommissar Karlheinz Herzog kann ebenfalls auf fast 45 Jahre bei der Polizei zurückblicken. Deutlich mehr als 40 Jahre davon leistete er im Streifendienst ab. Zunächst einige Jahre beim Polizeirevier Weinheim und dann, ab 1980, beim Polizeirevier Mosbach. Seinen riesigen Erfahrungsschatz, den er sich in dieser Zeit aneignen konnte, gab er nicht nur als Praxisausbilder an seine Kollegen weiter. Er war nicht nur mehrere Jahre als Diensthundeführer aktiv, sondern auch als stellvertretender Dienstgruppenleiter und Personalrat.

Zahlreiche Funktionen

Erster Polizeihauptkommissar Bernhard Stich beendet seine polizeiliche Laufbahn als stellvertretender Leiter des Mosbacher Polizeireviers. Zuvor hatte er nach seinem Dienstantritt im Herbst 1975 zahlreiche Funktionen bei der Polizei inne. Er war Dienstgruppenleiter bei den Polizeirevieren Heidelberg, Mosbach und Buchen und stand Anfang der 2000er für mehrere Jahre erfolgreich dem Hardheimer Polizeiposten vor. 2010 folgte der Wechsel zur damaligen Polizeidirektion Mosbach als Referent im Führungs- und Einsatzstab. Ende 2013 wurde EPHK Stich dann zum stellvertretenden Leiter des Mosbacher Reviers bestellt.

Auf fast 43 Jahre Polizeierfahrung kann Polizeihauptkommissar Werner Simon zurückblicken. Auch seine dienstliche Vita ist vielseitig. Nach der Ausbildung 1976 und Verwendungen beim Polizeirevier Ludwigsburg, beim Polizeirevier Mosbach und der Verkehrspolizei widmete sich PHK Simon seit 2015 der Cyberkriminalität. Insbesondere bei der Verkehrspolizei und zuletzt im Ermittlungsdienst des Polizeireviers Mosbach gilt er als Experte in seinen Aufgabenbereichen. Werner Simon begann zum 1. Juni die Freistellungsphase der Altersteilzeit. An der Verabschiedungsfeier nahmen zahlreiche Kollegen und Weggefährten sowie die Ehefrauen der Neu-Ruheständler teil.

Präsident bei Verabschiedung

Auch Polizeipräsident Becker ließ es sich nicht nehmen, sich bei den Kollegen zu verabschieden und für das jahrelange Engagement zu danken. Sein Dank richtete der Behördenleiter auch an die Ehefrauen und wünschte allen vier Ehepaaren eine schöne gemeinsame Zeit.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.06.2019