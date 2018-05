Anzeige

Maik Heins vom DRK Mosbach vermittelte an einem Nachmittag hilfreiches Wissen für das Verhalten in Notfällen und wies in die erste Hilfe am Säugling und Kleinkind ein.

Im Mehrgenerationenhaus Mosbach, Telefon 06261/6744010, können die frischgebackenen zertifizierten Babysitter, die sowohl aus Mosbach, den Mosbacher Stadtteilen, sowie aus Schwarzach, Obrigheim, Fahrenbach und Mudau kamen, ab sofort nachgefragt werden.

