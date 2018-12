31-Jährigen zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt

Mosbach.Zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten ist gestern ein 31-jähriger Deutscher vor dem Landgericht Mosbach verurteilt worden. Der Grund: Bewaffneter Handel mit Betäubungsmitteln „in nicht geringer Menge“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt wurde angeordnet. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten gefordert, die Verteidigung beantragte eine Freiheitsstrafe fünf Jahren. Der Angeklagte gilt bis zu seiner rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig. Ob die Verteidigung Revision einlegt, ist noch nicht bekannt.

Im Februar fing alles an

Die Staatsanwaltschaft hatte dem 31-jährigen Angeklagten deutscher Staatsangehörigkeit vorgeworfen, er habe sich spätestens Ende Februar 2018 entschlossen, künftig insbesondere Haschisch und Amphetamin gewinnbringend zu verkaufen, um sich hierdurch eine dauerhafte Einnahmequelle zu verschaffen, insbesondere zur Finanzierung seiner eigenen Betäubungsmittelsucht. Er habe gewusst, dass er nicht im Besitz der für den Umgang mit Betäubungsmitteln erforderlichen Erlaubnis gewesen sei. In Ausführung dieses Entschlusses habe der Angeklagte folgende Taten begangen: Vor dem 2. Februar habe der Angeklagte von einem unbekannten Täter mindestens 80 Gramm Amphetamin bestellt. Das Amphetamin habe auf dem Postweg an die Wohnanschrift des Angeklagten in Aglasterhausen geliefert werden sollen.

Der Angeklagte habe geplant, durch den späteren Verkauf von mindestens 72 Gramm einen Gewinn zu erzielen. Nachdem eine nicht identifizierte Kurierin Luftpolsterumschläge mit Amphetamin im westfälischen Gronau zur Versendung aufgegeben habe, hätten diese durch die Staatsanwaltschaft Münster am 2. Februar beschlagnahmt werden können, so dass es zu keiner Auslieferung an den Angeklagten gekommen sei. Am 12. Juli habe der Angeklagte in seinem Zimmer in Aglasterhausen insgesamt 976,5 Gramm Haschisch, 84 Gelatine-Kapseln gefüllt mit jeweils mindestens 1 Gramm Amphetamin sowie weitere 6,2 Gramm Amphetamin aufbewahrt. Der 31-Jährige habe geplant, durch einen späteren Verkauf der Betäubungsmittel, abzüglich eines zum Eigenkonsum bestimmten Anteils von zehn Prozent der aufbewahrten Betäubungsmittel, einen Gewinn zu erzielen.

Einsatzbereite Pistole

Darüber hinaus habe der Angeklagte zur gleichen Zeit in seinem Zimmer eine einsatzbereite Schreckschusspistole, Kaliber 4,5 Millimeter, geladen mit einer CO2-Kartusche, eine weitere (ungeladene) Schreckschusspistole, Kaliber neun Millimeter, ein Handmesser mit einer Klingenlänge von etwa neun Zentimeter und eine Replik einer Schnellfeuerwaffe aufbewahrt. Hierbei sei dem Angeklagten bewusst gewesen, sich jederzeit der einsatzbereiten Waffen bedienen zu können. Bei der am 12. Juli vollzogenen Wohnungsdurchsuchung seien die Gegenstände gefunden worden.

Der Angeklagte habe sich des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln und des bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge strafbar gemacht. Der Mann befindet sich aufgrund eines Untersuchung-Haftbefehls des Amtsgerichts Mosbach vom 13. Juli seit diesem Tage in Untersuchungshaft.

