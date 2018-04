40 Nistkästen für den Schreckberg

Anzeige

Neckar-Odenwald-Kreis.Im Rahmen des Arbeits- und Sozialtrainings der Digeno gGmbH fanden in diesem Jahr zum zweiten Mal drei Projekttage zum Thema „Nistkästen und Insektenhotel“ statt. Vorbereitend für die erste Brut der Vögel und Insekten wurde der Schreckberg bei Mosbach durch neue Nistkästen und ein weiteres Insektenhotel ausgestattet. Das Projekt startete mit einer Wanderung durch den Schreckberg, welche von Fritz Ott vom Naturschutzbund begleitet wurde. Am Folgetag wurden die Räume der Digeno gGmbH in eine Werkstatt verwandelt. Gemeinsam wurde gesägt, gehobelt und geschraubt – ein großes Insektenhotel und 40 Nistkästen für Vögel wurden zusammengebaut und bemalt. Der dritte Projekttag führte die Akteure wieder zum Schreckberg. Dort wurde die farbenfrohe Vielfalt dann schließlich gemeinsam angebracht.

Die Initiatoren zeigten sich mit den Projekttagen zufrieden, so unterstützt das Ergebnis nicht nur die Fauna im Schreckberg sondern verschönert auch das Gesamtbild der Landschaft.