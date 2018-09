41 neue Lehrkräfte sind in den Schuldienst im Kreis gestartet

Neckar-Odenwald-Kreis.Im Namen des Landkreises gratulierte Landrat Dr. Achim Brötel bei der Vereidigungsfeier im unteren Rathaussaal in Mosbach den 41 neuen Lehrkräften, „weil Sie nämlich in der Tat einen der faszinierendsten Berufe ausgewählt haben, die es gibt“. 41 neue Lehrkräfte an Grund-, Werkreal- und Realschulen, Gemeinschaftsschulen sowie sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren im Neckar-Odenwald-Kreis starteten in den verbeamteten Schuldienst. Schulamtsdirektor Peter Frey und der leitende Schulamtsdirektor des Staatlichen Schulamts Mannheim, Hartwig Weik, begrüßten dabei die neuen Lehrkräfte ebenso wie Oberbürgermeister Michael Jann und Schuldekan Robert Schmeiser. Möglichkeiten, bei Problemen Unterstützung zu bekommen, zeigten Personalrat Frank Orthen und die Beauftragte für Chancengleichheit, Annette Pfisterer, bei dem Festakt auf, der mit der Vereidigung sein Ende fand. Bild: Landratsamt

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.09.2018