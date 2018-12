57-Jähriger nach Überschlag verletzt

Waldbrunn.In ein Krankenhaus ist ein 57-Jähriger nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der Landstraße zwischen Oberdielbach und Strümpfelbrunn eingeliefert worden.

Ins Schleudern geraten

Zeugen hatten kurz vor 8 Uhr ein Fahrzeug gemeldet, welches neben der Fahrbahn in einem Feld auf der Beifahrerseite lag, so die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann mit seinem Chrysler ins Schleudern geraten war. Am Straßengraben überschlug sich das Fahrzeug und kam auf der Seite zum Liegen. Dabei wurde der 57-Jährige verletzt. An seinem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.11.2018