60-Jähriger erlag seinen Verletzungen

Neckarzimmern.Wie am 9. April berichtet, kam es auf der B 27 zwischen Neckarzimmern und dem Mosbacher Kreuz zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der 58-jährige Fahrer eines Pkw Citroën befuhr die B 27 von Neckarzimmern in Richtung Mosbacher Kreuz und geriet mit seinem Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 60-jährigen Motorradfahrer, der auf einer Suzuki unterwegs war. Der Biker zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu und musste in eine Spezialklinik gebracht werden. Dort ist er gestern seinen schweren Verletzungen erlegen.