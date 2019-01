6200 Euro für die Musikschulen der Region

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Erlöse aus dem Eintrittskartenverkauf für das traditionelle Weihnachtskonzert der Sparkasse Neckartal-Odenwald kommen seit Bestehen dieser Veranstaltung den öffentlichen Musikschulen der Region zu Gute.

Am Samstag, 8. Dezember, begeisterte die „Opern-Gala“ mit der Philharmonie Baden-Baden und Solisten beim 27. vorweihnachtlichen Konzert das Publikum in der Pattberghalle Neckarelz. „Da die Musikschulen im Geschäftsgebiet der Sparkasse mit derzeit rund 3500 Musikschülern flächendeckend eine sehr gute kulturelle Jugendarbeit leisten und wichtige soziale Einrichtungen in unserer Region sind, ist der Erlös aus dem Eintrittskartenverkauf dort bestens angelegt“, so der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Neckartal-Odenwald, Sparkassendirektor Gerhard Stock.

Er übergab die Erlöse in Höhe von 6200 Euro an die verantwortlichen Leiter der öffentlichen Musikschulen der Region. Die Musikschulleiter freuten und bedankten sich für die seit Beginn der erfolgreichen Konzertreihe nachhaltige und verlässliche finanzielle Unterstützung seitens der Sparkasse durch die uneigennützige Weitergabe der Konzerterlöse.

