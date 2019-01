70-jähriges Bestehen der Abteikonzerte

Amorbach.Die Amorbacher Abteikonzerte finden in diesem Jahr zum 70 Mal statt. Im Mittelpunkt der Auftritte in der Fürstlichen Abteikirche steht die berühmte Orgel der Gebrüder Stumm aus dem Jahre 1782, eine der größten erhaltenen Barock-Orgeln Europas mit einzigartigem Klang. Am Ostermontag, 22. April, debütiert unter dem Motto „Leuchtend und sakral“ die Sopranistin und Harfenistin Victoria Kunze mit dem Domorganisten des Kölner Doms Winfried Bönig. Am Pfingstmontag, 10. Juni, sind unter dem Motto „Ätherisch und irdisch“ die Soloflötistin der Bamberger Symphoniker, Daniela Koch, gemeinsam mit dem Organisten und ARD-Preisträger Michael Schöch zu erleben. Am Ersten Advent ist der Kammerchor Sonat Vox (ehemalige Sänger des Windsbacher Knabenchors) zu Gast in Amorbach und treten unter dem Titel „Die Stimme erklingt“. Den traditionellen Abschluss bildet das festliche Neujahrskonzert des Trompetenensembles der Bamberger Symphoniker und dem Bamberger Domorganisten Markus Willinger am 1. Januar 2020.

