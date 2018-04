729 Schüler aus dem Kreis nehmen teil

Anzeige

Die schriftliche Prüfung endet am Mittwoch, 2. Mai, mit dem Fach Mathematik. An den beruflichen Gymnasien, die heute mit dem Fach Mathematik in die Prüfungen starten, streben 4407 Schüler das Abitur an.

Die mündlichen Prüfungen finden für die allgemein bildenden Gymnasien vom 25. Juni bis 6. Juli und für die beruflichen Gymnasien vom 2. Juli bis 11. Juli statt.

Die Zahl der an der Abiturprüfung teilnehmenden Schüler ist gegenüber dem Vorjahr an den allgemein bildenden Gymnasien um etwa zwei Prozent gefallen und an den beruflichen Gymnasien um 0,7 Prozent leicht gestiegen.

An der Abiturprüfung nehmen im Neckar-Odenwald–Kreis 438 Schüler an allgemein bildenden Gymnasien teil und 291 an beruflichen Gymnasien.

