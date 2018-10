„Übergang zur Krankheit ist fließend“

Die FN sprachen mit Dr. Karsten Rudolf über jugendliche Suchtkranke, über Vorbilder und heiße Herdplatten. Der Anlass: der heutige Welttag der Seelischen Gesundheit im Neckar-Odenwald-Kreis.

Neckar-Odenwald-Kreis. Beim Welttag der Seelischen Gesundheit im Neckar-Odenwald-Kreis, welcher heute stattfindet, dreht sich in diesem Jahr alles um das Thema Sucht. Der Gemeindepsychatrische Verbund veranstaltet dazu unter anderem mehrere Vorträge im Mosbacher Rathaus, welche ab 18 Uhr beginnen.

Die Fränkischen Nachrichten interviewten aus diesem Anlass Dr. Karsten Rudolf. Er ist Ärztlicher Direktor der Diakonie-Klinik Mosbach sowie Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie der Johannes-Diakonie. Wir sprachen mit ihm über seine Arbeit mit Suchtkranken, über neue Entwicklungen und seine Methoden, Schicksale zu verarbeiten.

Herr Rudolf, wenn ein Fußballer zweimal in der Woche Training und noch ein Spiel hat, aber dann plötzlich wochenlang nicht mehr spielen kann und deswegen mies gelaunt ist: Kann man dann schon von einer Sucht reden?

Dr. Karsten Rudolf: Nein, überhaupt nicht. Es ist wichtig zu verstehen, dass es zwischen Gesundheit und Krankheit fließende Übergänge gibt. Mal sind wir gesund, dann mal wieder krank, diese Phasen lösen sich immer wieder ab. Eine Sucht ist eine psychische Erkrankung und dafür gibt es genaue Kriterien. Zum Beispiel ist es natürlich und auch notwendig, zu trauern oder etwas zu vermissen. Das gehört zum Leben dazu, ist aber noch lange kein Grund zur Besorgnis.

Anhand welcher Kriterien wird deutlich, dass es eben doch einen Grund zur Besorgnis gibt?

Rudolf: Die meisten Erkenntnisse gibt es über substanzbezogene Abhängigkeiten, doch auch bei Spielsüchtigen ergeben sich Verhaltensähnlichkeiten. Zunächst wird immer mehr Zeit damit verbracht, ehe die Kontrolle verlorengeht und sich die Gedanken nur noch um das Spiel drehen. Soziale Kontakte werden immer mehr vernachlässigt und auf der Arbeit und in der Familie erfolgt ein Rückzug. Selbst bei negativen Konsequenzen folgt keine Reaktion darauf. Bei jungen Menschen wird das oft schnell deutlich: Auf einmal melden sie sich häufig „krank“, waren früher immer beim Fußball-Training und dann plötzlich nicht mehr. Das sind Warnzeichen, bei denen Eltern und Lehrer aufmerksam sein müssen.

Im Teenager-Alter machen Jugendliche in der Regel eine Zeit mit vielen Veränderungen durch und lösen sich langsam von ihren Eltern ab. Das führt auch zu Diskussionen und Streitereien - und dann soll auch noch das Thema Sucht angesprochen werden?

Rudolf: Ich habe häufig mit Eltern zu tun, die zu schnell zu viel wollen. Zunächst geht es einmal darum, dass Problem anzusprechen und das „Warum“ zu verstehen. Niemand handelt ohne Motiv, das gilt auch bei süchtigen Erwachsenen. Oft stecken hinter Spaß oder Entspannung noch ganze andere Gründe. Manche flüchten sich in PC- oder Konsolen-Spielen, weil sie beispielsweise Trauer verdrängen oder Wut rauslassen wollen. Vielleicht hat die Freundin Schluss gemacht oder es gibt in der Familie selbst Probleme.

Haben Sie dafür ein Beispiel?

Rudolf: Ein Zehnjähriger musste unter anderem wegen exzessivem Spielen am PC behandelt werden. Es stellte sich dann aber auch heraus: Der Vater selbst war spielsüchtig. Wenn Kinder erleben, dass es in Ordnung ist, immer ein Bier zu trinken, bei Schmerzen Tabletten zu nehmen oder viel vor dem Fernseher zu sitzen: Dann handeln sie später vermutlich genauso. Eltern befinden sich immer in einer Vorbildfunktion.

Wie gehen Sie während der Behandlung mit Betroffenen, aber auch deren Angehörigen um?

Rudolf: Man darf die Realität nicht verleugnen, doch zunächst gilt es, den Jugendlichen besser kennenzulernen und eine Beziehung aufzubauen. Oft sind die Eltern in Not und machen großen Druck, dass es schnell gehen muss. Dabei bedarf es viel Zeit und Geduld. Der Betroffene selbst denkt natürlich: „Der will mir sagen, dass das schädlich ist, der will mir das wegnehmen“. Schritt für Schritt findet in den Gesprächen eine Sensibilisierung statt, durch die der Patient kritischer mit seinem eigenen Verhalten umgeht. Meistens bedrückt ihn auch etwas, das kommt Schritt für Schritt immer mehr zum Vorschein. Die Betroffenen dürfen auch nicht nur auf ihre Sucht reduziert werden: Häufig entdecken wir viele Ressourcen, die wir reaktivieren und für die Therapie nutzen können.

Wie sollten Eltern damit umgehen, dass ihr Kind möglicherweise abhängig ist?

Rudolf: Eltern prägen ihre Kinder. Es reicht also nicht, einfach die Zeit am Computer zu beschränken und darauf zu hoffen, dass damit alles besser wird. Man muss mit gutem Beispiel vorangehen und beispielsweise mit Hobbys Alternativen zum PC aufzeigen. Es muss bei einer Sucht wieder mehr Kontakt aufgebaut werden und dazu ist es auch erforderlich, in die Welt der Jugendlichen einzutauchen. Es können wieder Rituale der Gemeinsamkeit eingeübt werden, zum Beispiel einmal in der Woche beim Essen über die vergangenen Tage zu sprechen. Doch schlussendlich braucht es viel Zeit und Geduld.

Warum werden Menschen überhaupt süchtig?

Rudolf: Es gibt nicht den einen Grund, sondern ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Eine genetische Veranlagung, etwa wenn es in der Familie bereits einen Alkoholiker gibt, im Wechselspiel mit einem instabilen Umfeld, familiären Risiken und gesellschaftlichen Regeln. Und als dritter Faktor kommen auch sogenannte psychotrope Substanzen in Frage, die im Gehirn ihre Hauptwirkung entfalten. Cannabis zum Beispiel wirkt sich auf Botenstoffwechselprozesse im Gehirn aus und hat oft erstmal einen positiven Effekt. Dadurch entsteht eine gewisse Lust, dieses positive Erleben zu wiederholen: der Beginn einer Spirale.

Als Sucht-„Klassiker“ gelten Rauchen, Alkohol, aber auch Drogen und Medikamente. Welche neuen Trends haben Sie in den vergangenen Jahren beobachtet?

Rudolf: Im Jugendalter sinkt die Anzahl der Menschen, die rauchen und trinken. Das liegt unter anderem an der verstärkten Prävention, aber auch an strengeren Gesetzen. Trotzdem gibt es immer noch bestimmte Gruppen, in denen das Komasaufen praktiziert wird. Auch bei den Shisha’s und E-Zigaretten gibt es vermehrt Abhängige. Das gilt auch für synthetisches Cannabis, welches sich in „Badesalz“ oder in Kräutermischungen befindet und endlich für illegal erklärt wurde. Das sogenannte „Hirn-Doping“ liegt auch im Trend: Alltagssportler, die süchtig sind nach Substanzen zur Leistungsverbesserung oder Schmerzlinderung. Dazu zählen insbesondere Medikamente, neben Schmerzmitteln auch Antidepressiva und Methlyphenidat.

In Deutschland rauchen circa 26 Prozent der Erwachsenen. Warum tun sich so viele Menschen schwer, damit aufzuhören, obwohl sie sich durchaus der Risiken für sich und ihre Mitmenschen bewusst sind?

Rudolf: Nach suchtmedizinischen Kriterien muss man ganz klar sagen: Diese Raucher sind Nikotinabhängige. Beim Rauchen kommen viele Phänomene zusammen. Beispielsweise wirkt sich der Konsum nicht sofort negativ aus. Wenn man etwa als Kind mit dem Finger auf den heißen Herd kommt, macht man das nie wieder. Doch was ist, wenn man den Schmerz erst in 20 Jahren spürt? Und sich der heiße Herd im ersten Moment gut anfühlt? Raucher finden viele Rechtfertigungsgründe, zudem ist Tabak leicht erwerbbar. Doch auch hier sinkt die Quote: Rauchen wird immer mehr verpönt.

Was ist mit den Smartphones, Sozialen Netzwerken und dem Internet?

Rudolf: Vor allem Jugendliche wissen mittlerweile, wie sie sich im Dark-Net bewegen müssen, um Substanzen zu erwerben. Auch Smartphones und ihre Nutzung können ein gewisses Suchtpotenzial entfalten und ähnliche Auswirkungen wie andere Abhängigkeiten entwickeln. Doch per se sind sie nicht krankmachend. Aus der Gesellschaft sind Handys nicht mehr wegzudenken, deshalb müssen Eltern einen Mittelweg bei der Erziehung finden. Ihre Kinder müssen einen kompetenten Umgang damit lernen, aber in der richtigen Dosis. Und dabei können sie auch mit gutem Vorbild vorangehen: Selbst Smartphone-Pausen einlegen und es einfach mal weglegen, etwa beim gemeinsamen Essen. Wichtig ist es, die Vor- und Nachteile davon bewusstzumachen.

Sie befürchten also nicht wie manch anderer, künftige Generationen werden den sozialen Umgang verlernen und nur noch auf ihr Handy starren?

Rudolf: Als Psychiater und Psychotherapeut lerne ich beruflich immer nur einen begrenzten Ausschnitt aus der Welt der Jugendlichen. Dabei habe ich mit Teenagern zu tun, die Probleme haben, doch diese sind nicht repräsentativ. Die meisten können ganz souverän mit ihrem Smartphone umgehen. Von einer drohenden „Apokalypse“ künftiger Generationen zu reden, das halte ich für übertrieben. Wichtig ist nur, wie der Umgang mit Medien im Kindergarten, in der Schule und in der Familie beigebracht wird.

Sie arbeiten seit über 25 Jahren in ihrem Beruf. Können Sie nach so langer Zeit sagen: Suchtkranke ticken alle gleich?

Rudolf: Es gibt tatsächlich Grundmuster, die immer wieder vorkommen. Dazu gehört unter anderem die Lustorientiertheit und das Vermeiden von Konflikten sowie negativen Emotionen. Suchtkranke zeigen häufig wenig Geduld, wollen alles sofort haben und verleugnen ihre Abhängigkeit.

Gibt es Schicksale, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind?

Rudolf: Es gab schon viele Fälle aus meiner Zeit mit erwachsenen Drogenabhängigen, in denen Patienten nach einer Entgiftung schnell wieder rückfällig wurden und dann rasch verstorben sind. Manche haben alles verloren, Familie, Freunde, Haus, Geld. Andere haben sogar angefangen, sich zu prostituieren. Kinder mussten von ihren drogenabhängigen Eltern getrennt werden. Doch der Leidensdruck ist bei jedem unterschiedlich, manche haben auch die Kurve bekommen, obwohl damit nicht mehr zu rechnen war.

Wie gehen Sie mit solchen Geschichten um? Schließlich lässt einen das, auch wenn es zum Beruf gehört, nicht immer kalt, oder?

Rudolf: Nein, natürlich nicht. Es ist nicht immer leicht, umso wichtiger ist es, genau das zu bemerken. Es ist schädlich, so zu tun, als wäre nichts. Man muss sich seine Sensibilität dem Patienten und sich selbst gegenüber bewahren. Hilfreich sind ein stabiles soziales Netzwerk, Familie und Hobbys, wie zum Beispiel Garten und Sport. Mir hilft es auch, mit Kollegen darüber zu sprechen und neue Impulse zu erhalten.

