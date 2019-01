Abgabe an den Sammelplätzen möglich

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald AöR (KWiN) nimmt in Zusammenarbeit mit den Maschinenringen auch dieses Jahr wieder ausge-diente Christbäume in denjenigen Orten und Ortsteilen an, in denen die Bäume nicht durch örtliche Vereine eingesammelt werden. Am Samstag, 12. Januar, können die Christbäume an den üblichen Grüngut-Sammelplätzen abgegeben werden. Diese Plätze sind im grünen Entsorgungskalender der AWN zu finden, und zwar auf Seite 8 unter „Abgabemöglichkeiten für Grüngut-Bringaktion“. Die dort angegebenen Annahmezeiten gelten auch für die Christbaum-Abgabe.

Einzige Ausnahmen sind: In Rittersbach erfolgt die Annahme am Rathaus und in Billigheim zentral am Grüngutplatz Alter Sportplatzweg.

Nur diese Sammelplätze werden angefahren, es findet keine Straßensammlung statt. Natürlich können die abgeschmückten Christbäume zu den jeweiligen Öffnungstagen und -zeiten auch an den örtlichen Grüngutplätzen abgegeben werden.

Sorgfältig abschmücken

Die Annahme erfolgt durch Mitglieder der landwirtschaftlichen Maschinenringe. Die Weihnachtsbäume werden anschließend kompostiert, der holzige Anteil in einem Biomasseheizkraftwerk energetisch verwertet. Deshalb müssen die Weihnachtsbäume sorgfältig abgeschmückt, das heißt ohne Lametta und jeglichen sonstigen Baum-schmuck sein. Nicht abgeschmückte Bäume können nicht angenommen werden.

Die Annahme erfolgt nur in den gemeldeten Ortschaften:

Buchen: Nur in den Ortsteilen Bödigheim, Eberstadt, Einbach, Hainstadt, Hollerbach, Oberneudorf, Rinschheim, Unterneudorf, Waldhausen (nicht in der Kernstadt oder den weiteren Ortsteilen).

Hardheim: Hardheim, Bretzingen, Dornberg, Erfeld, Gerichtstetten, Schweinberg.

Höpfingen: Höpfingen, Waldstetten.

Osterburken: Osterburken, Bofsheim, Hemsbach, Schlierstadt.

Ravenstein: Ballenberg, Erlenbach, Hüngheim, Merchingen, Oberwittstadt, Unterwittstadt.

Rosenberg: Rosenberg, Bronnacker, Hirschlanden, Sindolsheim.

Walldürn: Walldürn, Altheim, Gerolzahn, Glashofen, Gottersdorf, Reinhardsachsen, Kaltenbrunn, Neusaß, Wettersdorf (nicht in Rippberg und Hornbach).

