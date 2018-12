Abgabemöglichkeit für Christbäume

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald (KWiN) nimmt in Zusammenarbeit mit den Maschinenringen ausgediente Christbäume in denjenigen Orten an, in denen die Bäume nicht von örtlichen Vereine eingesammelt werden. Am Samstag, 11. Januar, können die Christbäume an den üblichen Grüngut-Sammelplätzen abgegeben werden. Diese Plätze sind im grünen Entsorgungskalender der KWiN unter „Abgabemöglichkeiten für Grüngut-Bringaktion“ zu finden. Die dort angegebenen Annahmezeiten gelten auch für die Christbaum-Abgabe. Einzige Ausnahmen: In Rittersbach erfolgt die Annahme am Rathaus und in Billigheim zentral am Grüngutplatz „Alter Sportplatzweg“.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 31.12.2018