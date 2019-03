Absender ist der Polizei bekannt

Neckar-Odenwald-Kreis.Arbeitgeber, Vermieter, Presse und sogar die eigenen Eltern – alle stecken sie hinter einer Intrige, der ein 36-Jähriger zum Opfer fiel. So wird es in einem anonymen Brief behauptet, der in den vergangenen Wochen an etliche Haushalte im Neckar-Odenwald-Kreis verteilt worden ist. Dies bestätigte das Polizeipräsidium Heilbronn auf Nachfrage der Fränkischen Nachrichten. Kopien seien vor allem im Raum Buchen sowie in Neckarelz und Obrigheim in Umlauf. Empfänger hatten das Polizeikommissariat Mosbach auf die unerwünschte Post aufmerksam gemacht.

Nebulöse Geschichte

Auf drei Din-A4-Seiten wird die nebulöse Geschichte eines Mannes erzählt, der aus dem Job gemobbt worden sei, dessen Familie ihn jahrelang belogen habe. Dem bald ein Prozess drohe, weil man ihm Straftaten angehängt habe. „Fortsetzung folgt...“ sind die letzten Worte. Über den Wahrheitsgehalt lässt sich nur spekulieren. Der Absender hingegen ist der Polizei bekannt. Zu seinem Hintergrund gibt sie aber keine weiteren Auskünfte. „Ein solcher Brief ist nicht strafbar“, sagt Gerald Olma, Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn. Schließlich enthalte er keine Drohungen oder Forderungen. Bedenken seien unbegründet, sagt Olma: „Es gibt keinerlei Gefahr, weder für Bürger, noch für die Person selbst.“

Selten sind anonyme Mitteilungen nicht. Oft erreichten sie zum Beispiel Behörden, sagt Olma. Und im Internet würden unzählige solcher Nachrichten verbreitet. Etwas komisch sei es aber schon, dass jemand sich die Mühe mache, Briefe persönlich zu verteilen. Was tun, wenn man zu den Adressaten gehört? „Am besten man beachtet den Brief nicht weiter und wirft ihn einfach weg“, sagt Olma.

