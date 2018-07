Absolventen werden geschätzt

Anzeige

Walldürn.Offiziell verabschiedet wurden bei einer Feierstunde von Schulleitung, Lehrerkollegium und Elternbeirat in der Sporthalle der Frankenlandschule 42 Absolventen der zweijährigen Berufsfachschule/Wirtschaftsschule, 16 Schülerinnen und Schüler des zweijährigen Be-rufskollegs „Wirtschaftsinformatik“, 40 Schüler des einjährigen Kaufmännischen Berufskollegs II und sechs Schüler der Kaufmännischen Berufsschule Walldürn mit dem Ab-schluss „Fachhochschulreife“ an der Frankenlandschule. Die Verabschiedung der 104 erfolgreichen Schulabsolventen wurde vorgenommen von der Schulleiterin der Frankenlandschule, Oberstudiendirektorin Felizitas Zürn, sowie von den Fachleitern Vollzeitklassen, Studiendirektor Werner Hefner und Studiendirektor Andreas Mackert. Für die musikalische Umrahmung sorgten die Schulband der Frankenlandschule und der Schüler Marcel Rudolf Ditrich (E-Piano).

Schulleiterin Felizitas Zürn erinnerte in ihrer Ansprache an das Abschneiden der Deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM. Erfolg und Niederlage lägen oftmals sehr nahe beieinander. Viele Faktoren müssten stimmen, damit sich letztendlich auch der Erfolg einstelle. Bei den diesjährigen Schulabsolventen habe sich dieser Erfolg eingestellt und sie hätten ihre Prüfung bestanden, die ihnen nun weitere Wege in Richtung Ausbildung, Schule oder Studium öffnen würde. Einige hätten haushoch gewonnen, bei anderen hätte der Sieg höher ausfallen können, und wieder andere hätten erst im „Elfmeterschießen“ gewonnen. Egal wie, sie hätten es auf jeden Fall geschafft und seien deshalb zur „Siegerehrung“ zusammengekommen. Mit dieser Abschlussfeier sei nun das „Trainingsprogramm“ an der Frankenlandschule erfolgreich absolviert, und jetzt beginne die Karriere in einer neuen Liga.

Das Trainerteam, alle zum Einsatz gekommen Lehrer, und das Schiedsrichterteam, die Schulleitung, hätten sich gut bewährt.