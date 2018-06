Anzeige

Neckar-Odenwald-Kreis.Vom 2. bis 4. August heißt es zum 19. Mal „3-Länder-Rad-Event – grenzenlos Ra-deln im Odenwald“. An drei Tagen gibt es wieder viel Landschaft, Kultur und Genuss zu entdecken im bayerischen, hessischen und badischen Odenwald, diesmal auf 245 Ge-samtkilometern. Start ist am Donnerstag, 2. August in Michelstadt. Über Lützelbach geht es über die „Grenze“ ins Bayerische.

Die Radler erleben einen Abstecher in den Spessart – über Altenbuch führt die Tour durch waldreiches Gelände an den Main nach Dorfprozelten zum Kaffeestopp. Hier wird das erfolgreiche Projekt „Walderfahren“ vorgestellt. Das Projekt ermöglicht es weniger trainierten Radlern durch ein flächendeckendes Netz von E-Bike Ladestationen die anspruchsvollen Steigungen des Spessarts problemlos zu bezwingen. Weiter geht es am Main entlang und auf ebener Strecke nach Miltenberg. Hier findet am Engelpatz die Abendveranstaltung des ersten Tages statt.

Der zweite Tag startet um 8.30 Uhr in Miltenberg. Nach einer Erfrischungspause in Kirchzell verlassen die Radler den bayerischen Odenwald, um im badischen Robern das Mittagessen zu genießen. Die Strecke führt die Radler nach Diedesheim, weiter zur großen Abendveranstaltung nach Eberbach. Damit werden drei Bundesländer an diesem Tag „beradelt“.