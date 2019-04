Abteilungswehr Walldürn-Stadt hatte 69 Einsätze

Walldürn.Ehrungen und Berichte prägten den Verlauf der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr, Einsatzabteilung Walldürn-Stadt, am Freitagabend im Saal des Feuerwehrgerätehauses.

Nach der Begrüßung durch Abteilungskommandant Matthias Meidel sagte Schriftführer Markus Stäudinger, dass die Abteilungswehr Walldürn zum Stichtag 31. Dezember 2018 insgesamt 118 Mitglieder zählte, davon 13 Doppeldienstleistende aus den Einsatzabteilungen Gottersdorf, Hornbach, Rippberg und Wettersdorf sowie aus den Feuerwehren Buchen und Hardheim. Im Schnitt leisteten 28 Feuerwehrleute der insgesamt 62 Mitglieder zählenden Einsatzabteilung aktiven Dienst. Die Altersmannschaft zählt 19 Feuerwehrleute, die Jugendwehr 24 Angehörige und die Kinderfeuerwehr elf Angehörige.

Viele Ausbildungsstunden

Bei Einsätzen und Übungen – auch außerhalb des Stadtgebiets –, zeigte sich, wie wichtig eine kontinuierliche Aus- und Fortbildung ist. Insgesamt wurden über 1100 Stunden für Ausbildung durch die Mannschaft geleistet. Die Wehr übernahm verschiedene Brandsicherheitswachdienste. Zum Einsatz wurde die Abteilung 69 Mal gerufen, darunter zu 18 Brandeinsätzen, 35 technischen Hilfeleistungen, acht „sonstigen Einsätzen“ sowie elf durch die Brandmeldeanlage ausgelösten Einsätzen. Von den 69 Einsätzen 2018 wurde man im Rahmen der Überlandhilfe sechs Mal alarmiert.

Feuerwehrmitglieder nahmen an verschiedenen Lehrgängen erfolgreich teil. Erwähnt wurden vom Schriftführer die gemeinsame Übung „Eisrettung“ zusammen der DLRG-Ortsgruppe Walldürn, die Indienststellung der Führungsgruppe Baden-Württemberg oder die Einweihung der beiden neuen Einsatzfahrzeuge TLF 4000 und MTW.

Von der Jugendfeuerwehr wurden 35 Dienstabende und insgesamt 240 Dienststunden abgeleistet, zu denen noch 490 Stunden kamen, die von den Betreuern zusätzlich investiert wurden. Von der 2016 gegründeten Kinderfeuerwehr wurden 2018 insgesamt 21 Dienstabende mit rund 50 Dienststunden geleistet, zu denen noch 90 Stunden kamen, die von den Betreuern zusätzlich investiert wurden.

Zum 31. Dezember 2018 betrug der Mitgliederstand der Jugendfeuerwehr 24 Jugendliche im Alter von zehn bis 17 Jahren und der Mitgliederstand der Kinderfeuerwehr elf im Alter von sechs bis neun Jahren.

Bei der Jugendabteilungsversammlung mit Neuwahl des Jugendausschusses und des Jugendsprechers im Dezember 2018 wurde Andreas Hefner zum Abteilungsjugendwart, Manuel Seyfried zum stellvertretenden Abteilungsjugendwart, Chantal Meidel zur Jugendsprecherin sowie Julian Gramlich, Stefan Gramlich, Sebastian Lausch, Peter Macht und Wolfgang Pascal zu Jugendausschussmitgliedern gewählt.

Schatzmeister Hermann Gaukel trug den Kassenbericht vor. Die Kassenrevisoren Tobias Hilscher und Thomas Kaiser bestätigten eine einwandfreie Kassenführung und empfahlen die Entlastung des Schatzmeisters, die ebenso einstimmig erteilt wurde wie die Entlastung der Abteilungsleitung.

Stadtoberverwaltungsrat Helmut Hotzy dankte der Einsatzabteilung für den 2018 ehrenamtlich geleisteten Einsatz und das dabei gezeigte Engagement sowie die erbrachten herausragenden Leistungen im Dienste und zum Schutz der Stadt Walldürn und der Bevölkerung.

Der stellvertretende Kreisbrandmeister Thomas Link (Osterburken) dankte der Wehr für die Einsätze auf Kreisebene. In der Feuerwehr-Statistik 2018 im Neckar-Odenwald-Kreis gab es 403 Brände und 816 technische Hilfen.

Stadtkommandant Sascha Dörr informierte über die Einsatzstatistik der Gesamtfeuerwehr Walldürn: Zum Stand 31. Dezember 2018 setzte sich die Feuerwehr aus 254 aktiven Feuerwehrangehörigen, 53 Jugendfeuerwehrmitgliedern und 88 Mitgliedern der Altersabteilungen zusammen. 2018 waren 137 Einsätze zu bewältigen: zwölf Brände, 61 technische Hilfeleistungen, 14 Überlandhilfeleistungen, 40 sonstige Einsätze und zehn Fehlalarmierungen durch Brandmeldeanlagen. Bei technischen Hilfeleistungen wurden 17 Menschen und bei den Bränden drei Menschen gerettet.

Stadtoberverwaltungsrat Helmut Hotzy in seiner Funktion als Hauptamtsleiter der Stadt ging auf das Feuerwehrgeschehen im zurückliegenden Jahr ein, darunter die Beschaffung der neuen Fahrzeuge, die Umsetzung der Löschwasserkonzeption durch Errichtung von drei Löschwasserbehältern im Gewerbegebiet Süd, in Gerolzahn sowie am Hallenbad Walldürn oder den Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses mit integrierten Feuerwehrräumen in Gerolzahn.

Weiter ist der Neubau eines Atemschutzzentrum als zentrale Aus- und Fortbildungseinrichtung für die Atemschutzgeräteträger der Feuerwehren im Neckar-Odenwald-Kreis“ geplant. Vorgesehen ist, die Atemschutzübungsanlage neben der bereits existierenden zu errichten und mit neuem Inventar auszustatten sowie dann die Werkstatt nach Umbauten als zentrale Atemschutzwerkstatt in die bisherigen Räume der Übungsanlage zu integrieren. Mit den Baumaßnahmen soll im Herbst 2019 begonnen werden.

Vorhaben für 2019

Für 2019 führte er die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Abteilungswehr Altheim, die Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens oder den Neubau weiterer Löschwasserbehälter an.

Stadtkommandant Sascha Dörr wurde bei der Versammlung zum Hauptbrandmeister und Tobias Hilscher zum Löschmeister befördert, Sebastian Lausch zum Feuerwehrmann ernannt. Die Überreichung der Ernennungs- oder Beförderungsurkunde wurde von Thomas Link, Matthias Meidel und von Sascha Dörr vorgenommen.

Helmut Neuberger wurde für seine 75-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr, Abteilung Walldürn-Stadt, und Brandmeister Markus Stäudinger für seine 25-jährige Mitgliedschaft und für treue Pflichterfüllung zum Wohle der Bürger der Stadt Walldürn mit einer Jubiläumsurkunde geehrt. Markus Stäudinger wurde zusätzlich mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber ausgezeichnet. Beide bekamen weiter ein Jubiläumspräsent der Stadt und der Feuerwehr. Für 15-jährige Mitgliedschaft in der Abteilung Walldürn wurden mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze die Feuerwehrleute Sascha Dörr, Nico Hartmann, Andreas Hefner, Tobias Hilscher, Andreas Kopp, Andreas Sanns und Manuel Sturm ausgezeichnet.

Zum Abschluss nannte Abteilungskommandant Matthias Meidel noch folgende Veranstaltungen: 27. April Besuch des Maibaumfestes der Einsatzabteilung Altheim; 1. Mai Besuch des „Florianstages“ der Einsatzabteilung Rippberg; 6./7. Juli Teilnahme am Jubiläumsfest der Einsatzabteilung Wettersdorf; 6. Juli Abnahme Leistungsabzeichen in Osterburken. ds

