Agatha Christie „in Aktion“

Möckmühl.Die Jagsttalbühne Möckmühl probt zurzeit für Agatha Christies „Hobby ist Mord“, das ab 23. Juni im Freilichttheater aufgeführt wird. Regie führt Alexander Lademann.

Stanley West ist ziemlich speziell. Als Mensch wie auch als Schauspieler. Er mag englisches Wetter, trinkt fast nie Alkohol und wandert gerne. Nicht zu erwähnen braucht man, dass er selbstverständlich auch nicht raucht. Kurz: Er ist ein Mensch, der sich in so ziemlich allem von dem unterscheidet, was in Theaterkreisen gegen Ende der 1950er Jahre einfach zum guten Ton gehörte.

Als er dann gleich zu Beginn einer Probe zu Agatha Christies neuestem Kriminalstück tot aufgefunden wird, sind sich die Kollegen nicht ganz einig darüber, was sie zu empfinden haben. Dagegen sind sie sich fast alle einig, beim Benennen der Todesursache: Herzinfarkt.