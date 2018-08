Auszeichnung für den Neckarsteig: der Wanderweg wurde von einem Fachmagazin in der Kategorie „Routen“prämiert.

Neckar-Odenwald-Kreis. Der Neckarsteig ist bei der Abstimmung des renommierten „Wandermagazins“ zu „Deutschlands schönstem Wanderweg 2018“ in der Kategorie „Routen“ gewählt worden. Insgesamt stimmten rund 18 200 Personen ab, über 13 Prozent von ihnen sprachen sich für den Steig im romantischen Neckartal aus. 15 weitere Steige standen zur Wahl, gegen die sich der Neckarsteig klar behaupten konnte.

3000 Karten aus der Region

Beachtlich ist, dass allein 3000 Stimmkarten aus der Region zusammenkamen und somit wesentlich zum Gewinn beigetragen haben, so das Landratsamt in einer Mitteilung. Der Preis wird am 1. September auf der Wander- und Trekkingmesse „Tour Natur“ in Düsseldorf offiziell verliehen.

„Tolle Bestätigung“

„Diese positive Resonanz auf den Neckarsteig als touristisches Angebot freut mich sehr“, zeigt sich der Vorsitzende der Touristikgemeinschaft Odenwald (TGO), Landrat Dr. Achim Brötel, angesichts der deutschlandweit bekannten Auszeichnung äußerst zufrieden. „Und für die Menschen vor Ort, die an dem Weg mitgearbeitet haben und mitarbeiten, ist diese Wahl auch eine tolle Bestätigung ihrer Arbeit.“

„Solch eine Auszeichnung zieht die Aufmerksamkeit auf unsere Region und lockt natürlich noch mehr Gäste hierher. Wir bleiben deshalb jetzt am Ball und werden unser Wanderangebot stetig auf höchstem Niveau halten und weiter ausbauen“, freute Tina Last, Geschäftsführerin der TGO über den Sieg.

Der rund 127 Kilometer lange Steig bietet alles, was das Wanderherz begehrt: Naturnahe Wege, romantische Burgen und Schlösser, Kulturlandschaft und nicht zuletzt auch kulinarische Highlights wie den Grünkern. Die Zertifizierung durch den Deutschen Wanderverband als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ garantiert den Wanderern ein unvergessliches Wandererlebnis. Die durchgängig guten Markierungen machen zudem ein Verlaufen praktisch unmöglich.

Wanderstatistiken zufolge hat das Wandern in den vergangenen Jahren eine Renaissance erlebt und ist derzeit bei Jung und Alte beliebt.

