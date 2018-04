Allzeithoch beim Preis für Eichenholz

Anzeige

Neckar-Odenwald-Kreis.Ein Allzeithoch erreichte der Durchschnittspreis der Eiche mit 581 Euro je Festmeter bei der 39. Eichen- und Buntlaubholzsubmission des Neckar-Odenwald-Kreises (NOK) und des Hohenlohekreises. Mit insgesamt 991 Festmetern stieg die Holzmenge gegenüber dem Vorjahr (903 Festmeter) zudem leicht an.

Holz ging an 30 Furnierhersteller

An der Submission nahmen 38 Forstbetriebe aus beiden Kreisen teil. Den Schwerpunkt des Angebots bildete die Eiche mit 925 Festmetern (NOK: 492 Festmeter), gefolgt von Roteiche mit 40 Festmetern (NOK: 32 Festmeter). Daneben wurde in geringen Mengen Ahorn, Elsbeere und sonstiges Buntlaubholz angeboten. Das Holz ging an 30 Furnierhersteller, Sägewerke, Fassholzkäufer und Holzhändler aus Deutschland, Frankreich und Österreich. Acht Lose blieben ohne Gebot.

Der Gesamterlös je Festmeter über alle angebotenen Baumarten stieg gegenüber dem Vorjahr von 495 auf 560 Euro (NOK: 511 Euro). Der Durchschnittserlös bei der Eiche erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der großen Nachfrage und leicht verbesserter Qualität um sechs Prozent auf 581 Euro (NOK: 539 Euro). Bei der Roteiche sank der Durchschnittserlös von 226 Euro auf 184 Euro. Der Rückgang hing mit einer deutlich schlechteren Qualität des angebotenen Holzes zusammen. Den höchsten Erlös je Festmeter brachte eine Eiche der Stadt Buchen mit 1890 Euro. Der 2,34 Festmeter messende Stamm mit einem Durchmesser von 78 Zentimeter ohne Rinde und einem Alter von etwas mehr als 200 Jahren stammte von der Gemarkung Eberstadt aus dem Distrikt „Bodenwald“ und war als sogenannter Überhälter aus der früheren Mittelwaldwirtschaft in die jetzige Waldgeneration übernommen worden. Bürgermeister Roland Burger freute sich: „Wir haben in Buchen rund 6000 Hektar Wald, davon knapp 3300 Hektar Stadtwald, den wir PEFC zertifiziert, naturnah und nachhaltig bewirtschaften. Dieser Stamm, auf kargem Boden langsam gewachsen, wurde zum richtigen Zeitpunkt gefällt. Die außergewöhnlich hohe Qualität jedenfalls spricht dafür.“