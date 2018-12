An jedem Tag gibt es eine besondere Aktion

Ballenberg.Beim Dorfkalender öffnet sich seit dem 1. Dezember jeden Abend ein Fenster. Diese schöne gemeinsame Einstimmung auf die besinnlichen Festtage wird vom Rabensteinverein und dem jeweiligen Veranstalter organisiert und soll noch bis zum 24. Dezember alle Einwohner Ravensteins und Gäste erfreuen.

Das sind die nächsten Termine: Donnerstag, 6. Dezember: 18.30 Uhr, Jagdhornbläsergruppe „Diana“, Graf-Eberstein-Straße 31, Hermann Essig; Freitag, 7. Dezember, 18.30 Uhr : Akkordeonverein, Kapelle am Friedhof; Samstag, 8. Dezember, 18.30 Uhr: Familie Lang, Florian-Geyer-Straße 9; Sonntag, 9. Dezember, 18.30 Uhr: Familie Schaller, Keltenring 14; Montag, 10. Dezember, 18.30 Uhr: Projektchor Unterwittstadt, Familie Glattbach, Georg-Metzler-Straße 31; Dienstag, 11. Dezember, 18.30 Uhr: Manfred Bauer und Otto Retzbachl (in der Scheune –Kinder dürfen Figuren hereintragen), Stadtstraße 25/27; Mittwoch, 12. Dezember, 18 Uhr: Sportanglerverein, Graf-Eberstein-Straße 14, Familie Fischer/Nebenführ; Donnerstag, 13. Dezember, 18.30 Uhr: Musikverein, Kurmainzstraße 20, Familie Retzbach; Freitag, 14. Dezember, 18.30 Uhr: Frauengemeinschaft, Bürgerhaus/Bischof-Gerlach-Straße; Samstag, 15. Dezember, 18.30 Uhr: Freiwillige Feuerwehr, Zehntscheune/Ende Stadtstraße; Sonntag, 16. Dezember, 18.30 Uhr: MSF Einstein, Georg-Metzler-Straße 21, Biergarten Spall; Montag, 17. Dezember, 18 Uhr: Krabbelgruppe, Stadtstraße 12, Familie M. und Th. Weber; Dienstag, 18. Dezember, 18.30 Uhr Ministranten, Pfarrhaus/Bischof-Gerlach-Straße; Mittwoch, 19. Dezember, 18.30 Uhr: Kirchenchor und Gesangsverein, Stadtstraße 34, Familie Reuter/Kretschmer; Donnerstag, 20. Dezember, 18.30 Uhr, Thema Stille, Imkerverein, Bienenhotel am Radweg nach Erlenbach; Freitag, 21. Dezember, 18.30 Uhr: „14 Days“, Stadtstraße 31, Fackelmann/Blesch; Samstag, 22. Dezember, 18.30 Uhr: „Rothausch“, Zehntscheune/Ende Stadtstraße; Sonntag, 23. Dezember, 19.30 Uhr: Jagdhornbläser, Georg-Metzler-Straße 25, Familie Lang; Montag, 24. Dezember, 17 Uhr Kinderchristmette, Kirche.

