Andenken für die Ewigkeit

Postkarten schrieben einst Geschichte und sind heute fast Geschichte – eine Postkartenausstellung des Heimatvereins Höpfingen im Rathaus widmet sich den Relikten der Vergangenheit.

Höpfngen. Wer hat sie erfunden? Die Österreicher. Die erste Postkarte wurde am 1. Oktober 1869 in Umlauf gebracht: Die Correspondenz-Karte“ hatte eine Adressen- und eine Mitteilungsseite. Ein Jahr später folgte Deutschland. Postkarten von und aus Höpfingen sind zwischen 1890 und 1899 auf den Markt gekommen. Alte Postkarten von Höpfingen gibt es heute im Internet für ein bis 19 Euro pro Exemplar. Eine Ausstellung mit Postkarten aus der Region präsentiert der Heimatverein Höpfingen am Donnerstag, 8. März, um 17 Uhr in der Rathaus-Galerie.

Sensationeller Erfolg

Bilder irgendwelcher Art gab es zuvor nicht. Die „Correspondenz-Karte“ war ein sensationeller Erfolg: 1,4 Millionen Karten wurden allein 1869 verkauft. Von der einfachen Nachricht bis zum Liebesgeständnis: Kurz und knackig mal eher romantisch oder nur rein informell. Die Postkarte ist sozusagen die SMS der Jahre um 1900.