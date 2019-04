Angebot ist optimal geeignet für neugierige Familien

Neckar-Odenwald-Kreis.„Nur was man kennt und schätzt, das schützt man auch“, sagt Claus-Peter Hutter. Das ist das Ziel der Naturerlebniswoche, so der Leiter der Umweltakademie Baden-Württemberg in Stuttgart. Von hier aus werden zwischen dem 5. und 12. Mai rund 300 Aktionen an verschiedenen Orten im ganzen Land koordiniert, so auch die im Odenwald und Bauland.

Die Naturerlebniswoche, die bundesweit veranstaltet und auch von der Tourismusmarketing Baden-Württemberg (TMBW) mitgetragen wird, gibt es nun schon zum zwölften Mal. Knapp 4000 Baden-Württemberger haben letztes Jahr landesweit daran teilgenommen. „Wir wollen Menschen bewegen, sich in ihrer Freizeit sinnvoll zu beschäftigen und dabei den Frühling in vollen Zügen zu genießen“, betont Hutter. Außerdem ist sie ein Beitrag gegen die „grassierende Wissenserosion in Sachen Natur“. Informativ und unterhaltsam zugleich sind die Angebote zum Mitmachen und zum Fragen stellen gestaltet. Optimal geeignet für neugierige Familien, welche die Faszination Natur respektvoll erleben und entdecken wollen.

Entdecken und staunen

Endlich ist der Frühling da und die Natur ist erwacht. An Wiesen-, Hecken- und Waldrändern in Götzingen etwa werden typische Frühjahrsblüher entdeckt, bestaunt, bestimmt. Und es werden Wildkräuter gegen die Frühjahrsmüdigkeit gezeigt. Die ersten drei Gänseblümchen werden gleich an Ort und Stelle verspeist.

Ein Gaumenschmaus kann auch „Unkraut aus der Schatzkammer Natur“ auf dem Waldsofa sein. Der Nabu Mosbach führt um den Mörtelstein. Die Forstbetriebsleitung Walldürn bietet in Kooperation mit dem Walldürner Wildpark einen Walderlebnistag am Ökologischen Beobachtungsgehege im Marsbachtal an. Kinder können Nistkästen bauen, Tiere füttern, auf Bäume klettern und versuchen, einen Ton aus dem Jagdhorn zu kriegen. Das sind nur einige Beispiele einer großen Bandbreite von Naturerlebnis-Aktionen.

Den Geheimnissen von Wald und Flur wird vielfach auf die Spur gekommen, gemeinsam werden ökologische Zusammenhänge ergründet. Es stehen fachkundige Gesprächspartner und freiwillige Helfer zur Seite, die ohne erhobenen Zeigefinger ihre Gäste mit den Themen Natur, Umwelt und Nachhaltigkeit in den sieben Naturerlebnislandschaften des Heimatraums Baden-Württemberg vertraut machen: Schwarzwald, Bodensee-Oberschwaben, Schwäbische Alb, Hohenlohe/Schwäbisch-Fränkischer Wald, Odenwald/Bauland, Neckarland/Gäuland, Oberrhein.

. Das komplette Programm kann im Internet auch regionalisiert unter bw.naturerlebniswoche.info abgerufen werden. Auf einer interaktiven Landkarte finden hier Teilnehmer Aktionen auch ganz in der Nähe ihres Wohnorts.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.04.2019