Angerufene reagierten richtig

Neckar-Odenwald-Kreis.In drei der Polizei bekannten Fällen kam es am Montagabend zu Anrufen von sogenannten falschen Polizeibeamten – und zwar in Buchen, Seckach und Mosbach. Die Betrüger gaben sich am Telefon als Angehörige der Polizeireviere Buchen und Mosbach aus. Am Hörer folgte in allen drei Fällen in akzentfreiem Hochdeutsch dieselbe Masche. „Es wurde in der Nachbarschaft eingebrochen, ihr Name und ihre Anschrift wurden auf einem Zettel bei den Einbrechern gefunden“. In allen Fällen reagierten die Angerufenen richtig und beendeten das Gespräch. Im Anschluss wurde seitens der Geschädigten die „richtige Polizei“ informiert.

Aufgrund der Häufigkeit solcher Betrugsversuche, insbesondere gegenüber älteren Menschen, rät die Polizei: „Lassen Sie sich nicht am Telefon auf derartige Gespräche ein. Bleiben Sie stets skeptisch und informieren Sie ihre örtliche Polizeidienststelle. Beenden Sie das Gespräch vorher und drücken Sie nicht die Rückwahltaste.“

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.08.2018