Antike Kultur steht im Mittelpunkt

Landkreis Miltenberg.In vielfältigen Aktionen und Führungen wird am Sonntag, 3. Juni, eine berühmte Grenze lebendig und nachhaltig ins Bewusstsein gerufen: der bekannte römische Limes.

Roms Grenze durchzog bekanntlich die Region am Untermain auf rund 30 Kilometern Länge mit Kastellen, Palisaden und Wachtürmen und trennte einst das Römische Imperium vom Freien Germanien. Der Aktionstag Anfang Juni ist eine Initiative der Kreisheimatpflege im Landkreis Miltenberg. Zum ersten Mal wird zwischen Niedernberg, Obernburg, Miltenberg, Bürgstadt und Amorbach-Reichartshausen in diesem Jahr den Unesco-Welterbetag regionalbezogen gefeiert: „Der Limes im Landkreis Miltenberg“ ist das Thema.

Hierbei arbeiten Vereine, Institutionen und Ehrenamtliche aus dem ganzen Landkreis zusammen, um der Öffentlichkeit das hier vorhandene UNESCO-Welterbe Limes zu präsentieren. Auch römische Imbisse und Kinderspiele, Ausstellungen und Filme laden dazu ein, die reiche antike Kultur im Landkreis Miltenberg in vielfältiger Form zu genießen. Alle Führungen und Museumseintritte sind am Unesco-Welterbetag frei. So zeigen erstmals in gemeinsamen Veranstaltungen hiesige Museen, Vereine und ehrenamtliche Mitarbeiter von 11 bis 17 Uhr das historische Denkmal.