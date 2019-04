Aspekte der Jugendarbeit im Mittelpunkt

Neckar-Odenwald-Kreis.17 Betreuer der Jugendfeuerwehren im Neckar-Odenwald-Kreis nahmen am Jugendgrupppenleiter-Lehrgang der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg erfolgreich teil. Der 45 Unterrichtseinheiten andauernde Lehrgang startete mit dem ersten Lehrgangsabschnitt im Ferienhaus des Jugend- und Kinderheims Walldürn in Rippberg. Die beiden anderen Blöcke fanden in den Feuerwehrgerätehäusern in Sulzbach und Hainstadt statt.

Unter der Leitung des Ausbilderteams, bestehend aus Nikolaus Klasan und Pamela Hollerbach (Buchen), Frederic Noe (Rittersbach) und Jürgen Miko (Walldürn), wurden alle wichtigen Themen behandelt, die ein Jugendgruppenleiter bei der Feuerwehr im Jugendarbeits-Alltag benötigt.

Viele Themenfelder

Unter anderem beinhaltet der Lehrgang die Themen Aufbau und der Struktur der Feuerwehren, Didaktik und Pädagogik bis hin zu Projektmanagement. Selbstverständlich kam auch die praktische Anwendung des Gelernten nicht zu kurz. Aufgelockert wurden die Einheiten durch verschiedene Spiele, die die Teilnehmer für die Arbeit mit „ihren“ Jugendlichen einsetzen können. Die Themen „Öffentlichkeitsarbeit“ und „Kindergruppen in der Feuerwehr“ wurden von den Gastausbildern Matthias Grimm (Buchen) und Denise Günther (Walldürn) erarbeitet .

Urkunden übergeben

Zur Urkundenübergabe dankten Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr und der stellvertretende Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, Michael Seyfried, dem Ausbilderteam und den Teilnehmern. Beide machten deutlich, wie wichtig die Schulung „mit dem Umgang unseres höchsten Gutes, nämlich den Kindern und Jugendlichen in der Jugendfeuerwehr“, ist.

Auch Kreisjugendfeuerwehrwartin Pamela Hollerbach zeigte sich erfreut über die das gute Feedback, das sie am letzten Lehrgangstag von allen Beteiligten bekam. Sie lud alle ein, auch weiterhin von den Fortbildungsangeboten der Kreisjugendfeuerwehr Gebrauch zu machen. Sie gratulierte allen Teilnehmenden und freute sich auf eine weitere Zusammenarbeit im Neckar-Odenwald-Kreis.

Lob fand die hervorragende Verpflegung der Teilnehmer durch die Jugendfeuerwehr Walldürn mit Hobbykoch Andreas Hefner und Boris Kößler.

Ihre Urkunden erhielten Nico Schreier (Schlierstadt), Jan Föll und Carina Reiter (Billigheim), Sven Klaus Appel, Franz Ludwig und Marco Pascher (Lohrbach), Jasmin Noé (Osterburken), Kathrin Lenz und Janik Sporer (Michelbach), Kim Bischofsberger und Jonas Gedemer (Schefflenz), Jennifer Löper und Klaus- Ulrich Baumann (Hirschlanden), Lydia Ebermann und Andy Schmidt (Scheringen) und Christine Keller und Magnus Seitz (Hainstadt). mag

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.04.2019