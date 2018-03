Attraktion für kleine Besucher

Anzeige

Gottersdorf.Im Freilandmuseum gibt es Nachwuchs. Die dort lebenden Coburger Fuchsschafe haben vor einigen Tagen ein einzelnes Schaf und Zwillinge geboren. Vor allem für die kleinen Besucher des Museums sind die kleinen Schafe immer eine besondere Attraktion.

Und die können sich die Besucher ab Sonntag, 25. März, genauer anschauen, denn an dem Tag öffnet das Freilandmuseum wieder seine Pforten.

Und am 6. Mai dreht sich von 10 bis 18 Uhr alles um das Schaf und seine Wolle. Unter dem Motto „Weg mit dem Winterpelz“ geht es den Schafen an diesem Tag an die Wolle. Was man alles aus Schafswolle machen kann, vom Entfilzen und Spinnen der Wolle bis zu schönen Strickwaren, zeigen die Spinnstubenfrauen des Heimatvereins Höpfingen. Das Figurentheater Abraxas spielt um 14 und 15.30 Uhr Märchen und Musik für Kinder.