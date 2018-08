Gott sprach zu Jakob: Ich bin Gott, der Gott deines Vaters; fürchte dich nicht. Ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen und will dich auch wieder heraufführen.“ (1. Mose 46, 4)

Dieser Satz aus dem Alten Testament ist mir wichtig geworden, weil er von einer Erfahrung erzählt, die ein Mensch macht, der auf der Grenze steht.

Auf der Grenze, da kommen Fragen: Was kommt danach? Was kommt jenseits?

Jakob, so wird im 1. Buch Mose, im 46 Kapitel erzählt, hat sich auf den Weg gemacht. Auf den Weg nach Ägypten. Er hat beschlossen: „Ja, ich will meinen Sohn Josef noch einmal sehen, ehe ich sterbe.“ Seine Sehnsucht zu seinem Sohn macht, dass Jakob hinabsteigt aus der Höhe des judäischen Gebirges. Hinab Richtung Süden, wo die Wüste beginnt. Wüste, das heißt Einsamkeit, Stille und Gefahr. Dahinter Ägypten und sein Sohn Josef.

Scheinbar sicher

In Berscheba war die Grenze. Hier endet das Alte und Bekannte, das so scheinbar Sichere. Vorbei ist der weite Blick von der Höhe des Gebirges, der Orientierung bot und das Gefühl von Sicherheit.

Jetzt, wo das Neue beginnt, ist der Blick begrenzt. Steine, Sand und Stille. Was mag wohl kommen?

Da macht sich bei Jakob die Angst breit. Und jetzt als die Angst aus dem Keller der Gefühle heraufsteigt und kein Wille sie daran hindern kann und Jakob in Besitz nimmt, baut er einen Altar und ruft zu Gott.

Wie oft habe ich selbst schon damit begonnen, besonders dann an Gott zu denken und zu beten, wenn Furcht und Angst mich in Besitz genommen haben. Da habe ich dann oft ein schlechtes Gewissen und muss an den Schriftsteller Karl Tucholsky denken, der einmal gesagt hat: „Besonders dann, wenn es dem Menschen schlecht geht, sondert er religiöse Gefühle ab.“

Da ist es tröstlich, dass der Gott anders mit den Ängsten von Menschen umgeht als Tucholsky. Gott versteht, wenn ein Mensch gepackt von Angst und Furcht nach ihm ruft. Gott macht Jakob in seiner Furcht nicht madig. Er hört sie und geht darauf ein. Er macht auch unser Gebet aus der Angst nicht madig. Gott antwortet Jakob in einer nächtlichen Erscheinung und sagt zu ihm: „Fürchte dich nicht. Ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen und wieder herauf.“

Ägypten. Das ist das Neue, das Unbekannte. Der Verlust von Geborgenheit und Sicherheit.

Wendezeit

Ich weiß, dass viele Menschen auf verschiedene Weise auf der Grenze stehen. Gepackt von Furcht und Angst. Am Ende einer Zeit. Wendezeit. Auf dem Weg nach Ägypten wie Jakob.

Und die jetzt dastehen und zu Gott rufen in ihrer Angst und Not.

Und sie sollen hören, was Gott zu Jakob sagt: „Fürchte dich nicht. Ich will mit dir nach Ägypten ziehen und wieder herauf.“

Der Gott Jakobs, der Vater Jesu Christi ist ein mitziehender Gott. Er geht mit hinein ins Unbekannte und Drohende. Mit hinein in eine neue Zeit.

Deshalb sollen all die getrost sein, die auf der Grenze stehen und zu Gott rufen. Gott geht mit ihnen den Weg, vor dem sie Angst haben. Mitten in der Furcht dürfen sie wissen: Gott ist nah, so wie er Jakob und Israel nahe war.

Martin Schwarz, Schuldekan, Evangelischer Kirchenbezirk Adelsheim-Boxberg

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.08.2018