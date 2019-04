Auf die Gegenspur gekommen

Schöntal.Einfach weitergefahren ist am Freitag gegen 8.15 Uhr ein Unbekannter mit seinem Audi, nachdem er einen entgegenkommenden Pkw touchiert hatte. Der 32-jährige Fahrer eines Citroens befuhr die L 1025 von Winzenhofen kommend in Fahrtrichtung Westernhausen. In einer Rechtskurve kam ihm ein Audi zum Teil auf seiner Spur entgegen. Der 32-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, sodass es zur seitlichen Berührung der Außenspiegel kam. Anschließend entfernte sich der Audi-Fahrer, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Bei dem Audi handelte es sich um einen schwarzen A3.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.04.2019