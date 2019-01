„Auf gut funktionierenden Mobilfunk angewiesen“

Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald hat sich in der Vergangenheit stets für die flächendeckende Versorgung mit Mobilfunkfrequenzen – vor allem im ländlichen Raum – eingesetzt.

In zahlreichen Gesprächen haben die Vertreter der Handwerkskammer mit dem baden-württembergischen Landwirtschaftsminister Peter Hauk, der baden-württembergischen Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut und Ministerpräsident Winfried Kretschmann darauf hingewiesen, dass das Handwerk – gerade auch im ländlichen Raum – auf einen gut funktionieren Mobilfunk angewiesen ist. Hier zieht das Handwerk und seine Kammer zusammen mit Landrat Dr. Achim Brötel gemeinsam in die gleiche Richtung. Daneben steht die Handwerkskammer im Austausch mit den für den Neckar-Odenwald-Kreis zuständigen Bundes- und Landtagsabgeordneten in Verbindung.

Der flächendeckende Mobilfunkausbau wäre im Neckar-Odenwald-Kreis die optimale bzw. notwendige Ergänzung zum schnellen Netzausbau den die Bevölkerung seit einem Jahr schon genießt.

Bundesweit hat der Dachverband des Handwerks, der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH), sich aktuell in die Diskussion eingemischt und fordert ländliche Räume durch gute Standortbedingungen und Infrastrukturen dauerhaft als Lebens- und Arbeitsorte zu sichern. Dies wurde sowohl gegenüber Wirtschaftsminister Peter Altmaier als auch Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner deutlich gemacht.

