Ausbau der Urogynäkologie

Gemäß den Zahlen, die Chefarzt Munz vorliegen, sind in Deutschland gegenwärtig zwei bis drei Millionen Frauen von solchen Beschwerden betroffen. Bei einem Großteil davon, so Dr. Munz, „verhindern Schamgefühle das Aufsuchen eines Arztes“. Dies in möglichst vielen Fällen zu verhindern, versteht Dr. Munz als Aufgabe der Urogynäkologie in Buchen und Mosbach. Es gehöre zu den Plänen, an den Neckar-Odenwald-Kliniken ein Beckenboden- und Inkontinenzzentrum zu etablieren. Munz selbst ist für diesen Behandlungsbereich mit einer besonderen Qualifikation (AGUB II) ausgestattet und führt aus, dass es schon jetzt sowohl in Buchen als auch in Mosbach viele konservativ-medikamentöse und operative Behandlungsmöglichkeiten gäbe.

So sei es inzwischen in Buchen durch operative Eingriffe möglich, Bänder und Netze einzulegen, die das Absinken des Beckenbodens verhindern. Am Standort Buchen können mit einem urodynamischen Messplatz die Funktionen und Funktionsstörungen der Harnröhre und der Harnblase mit großer Genauigkeit untersucht werden.

Abschließend betont der Gynäkologe, dass alle Frauen, die unter den geschilderten Beschwerden leiden, an den Neckar-Odenwald-Kliniken jederzeit Hilfe erwarten können.

