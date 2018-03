Ausbildung zum Jungjäger

Anzeige

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Jagdschule Neckar-Odenwald führt 2018 wieder einen Vorbereitungskurs: „Ausbildung zum Jäger“ durch. Dieser Kurs bereitet interessierte Jungjäger mit einem sehr intensiven, umfassenden und interessanten Programm auf die Jägerprüfung vor. Die Ausbildung ist immer an den Samstagen und Sonntagen. Der Kurs beginnt am Samstag, 11. August, und endet am Sonntag, 28. Oktober. Die schriftliche Prüfung ist am Montag, 5. November. Schießprüfung am Freitag, 2. November, und mündlich/praktische Prüfung am Donnerstag, 8. November.

Eine Einweisung in den Kurs findet statt am Sonntag, 24. Juni, um 10.30 Uhr im Revier Götzingen, Jagdhütte Pächter B. Scheuermann.(Treffpunkt am Sportplatz in Götzingen um 10.20 Uhr). Anmeldungen/Informationen ab sofort bei 1. Kreisjägermeister Buchen, Dr. Henner Heitmann, Mail: hennerhof@t-online.de; 2. Kreisjägermeister Mosbach, Heinz Gottmann, Mail: gottmann-werbung@t-online.de; 3. Leiter der Jagdschule, Roland Braun, Mail: braun_roland2002@yahoo.de.