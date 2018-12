Ausbildungs-Ass in Silber für vorbildliches Projekt

Neckar-Odenwald-Kreis.In diesem Jahr hat die Initiative der Jungen Deutschen Wirtschaft zum 22. Mal das Ausbildungs-Ass an Deutschlands beste Ausbilder vergeben. In drei Kategorien erhielten die platzierten Ausbildungsbetriebe und Ausbildungsinitiativen Geldpreise zwischen 500 und 2500 Euro.

Die Regionale Initiative Berufsausbildung (RIB) im Neckar-Odenwald-Kreis, ein Zusammenschluss von 16 Ausbildungsbetrieben aus der Industrie, hatte sich in der Kategorie „Ausbildungsinitiativen“ beworben. Zur offiziellen Preisverleihung im Wirtschaftsministerium waren am Donnerstag sechs Vertreter der RIB nach Berlin gereist.

Vorausschauender Ansatz

Nach einem Grußwort des parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Christian Hirte, und einer Podiumsdiskussion wurden die Preisträger in einer kurzen Laudatio vorgestellt. Vorstandsmitglied Michael Schillinger brachte es auf den Punkt: „Schon früh mit den Fachkräften von Morgen in Kontakt treten und umfassend über die Vorteile einer Ausbildung informieren. Ein vorausschauender und lobenswerter Ansatz.“

Die Idee und das Engagement der im Jahr 2015 gegründeten RIB war der Jury das Ausbildungs-Ass in Silber und einen Geldpreis in Höhe von 1500 Euro wert. Stolz nahmen die Vertreter der in der RIB zusammengeschlossenen Ausbildungsbetriebe entgegen, stellten das Konzept nochmals kurz vor und beantworteten Fragen.

Mit ihrem Konzept will die RIB gegen den allgemeinen Fachkräftemangel vorgehen und jungen Menschen attraktive Chancen in einem Ausbildungsberuf in Aussicht stellen. Dabei sehen die Verantwortlichen der Initiative die Wurzel des Problems bereits in der Grundschulzeit. Viele Eltern sitzen immer noch dem Irrtum auf, dass ein Hauptschulabschluss nichts mehr Wert ist. Genauso unattraktiv scheinen auch Ausbildungsberufe zu sein. Deswegen gehen Vertreter der RIB regelmäßig auf Elternabende, um dort den Eltern von Viertklässlern das Projekt und die Entwicklungsmöglichkeiten bei einer Ausbildung in der Industrie vorzustellen.

Nach dem obligatorischen Fototermin besuchten die Vertreter der RIB den Bundestagsabgeordneten Alois Gerig in seinem Büro im Abgeordnetenhaus und berichteten über die Initiative und den verliehenen Preis.

An der Regionalen Initiative Berufsausbildung sind folgende Betriebe beteiligt: Aurora (Mudau), AZO (Osterburken), Concad (Walldürn), Dossmann (Rippberg), Magna Getrag (Rosenberg), Grammer (Hardheim), Hoffmann + Krippner (Buchen), Josef Schimmel (Adelsheim), Kuhn Technische Anlagen (Höpfingen), Leiblein (Hardheim), Maschinenfabrik Gustav Eirich (Hardheim), Mosca (Strümpfelbrunn), Procter & Gamble (Walldürn), Scheuermann + Heilig (Hainstadt), Weiss (Buchen), Hieke Zerspanungswerkzeuge (Buchen).

