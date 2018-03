Ausstellung bleibt das Herzstück

Anzeige

Diese Ausstellung soll im Juni in Mosbach einen kreativen Antagonismus finden: dort werden unter dem Titel „Schwarz bis Weiss“ Mitglieder Arbeiten zeigen, die sich mit den unbunten Farben, den Grautönen, beschäftigen sollen. Diese Ausstellung wird in Kooperation mit der Bürgerstiftung für die Region Mosbach veranstaltet und soll durch die Herausgabe einer Mappe mit Künstlerarbeiten in limitierter Auflage bereichert werden.

Einzelausstellungen von Künstlerinnen und Künstlern, deren Bewerbungen dem Vorstandsteam um Harald Kielmann besonders auffielen, werfen Schlaglichter auf Ausdrucksformen der gegenwärtigen Kunstszene. In Mosbach werden das Jan Bräumer, Harald Priem und Vroni Schwegler sein, die sich in ihrer Arbeit auf sehr unterschiedliche Weise ganz der zweidimensionalen Kunst hingeben, angesiedelt zwischen humorvollem Heute-Dadaismus, monumentaler Abstraktion und expressiver Figürlichkeit.

Einblicke ins Werk

In Buchen werden zwei Künstlerinnen Einblicke in ihr Werk geben. Während Sandra Ratkovic in ihrer fotografischen Arbeit eine eindrucksvolle Dokumentation des gegenwärtigen Großbritannien zeigen will, wird Katharina Karrenberg unter dem Titel „Itinerar – mit den Augen der Vögel“ Beispiele ihrer konstruktivistischen, auf tiefgreifenden theoretischen Auseinandersetzungen beruhenden Arbeit zeigen, die sicherlich ganz besonders gut in den Räumen des Kunstforums Wirkung zeigen werden.

Bewusstes Nein

Eine Doppelausstellung von Werner Zeh gemeinsam mit Günter Braun wird deren malerische und bildhauerische Arbeit kombinieren und im Herbst des Jahres die Kunstverein-Saison 2018 beschließen. Zum ersten Mal wird der Kunstverein in diesem Jahr auch eine kleine Broschüre zum aktuellen Programm herausgeben. Ganz bewusst will man damit auch Nein sagen zur Tendenz zur Reduktion auf Information per Web und den Freunden des Kunstvereins etwas ganz Handfestes aus Papier präsentieren. tk

