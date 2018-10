Autobatterien waren leer

Külsheim.Unbekannte verschafften sich in dem Zeitraum von Mittwoch vergangener Woche bis Samstag Zutritt in eine Scheune in der Hans-Weisbach-Straße in Külsheim. In der Scheune befanden sich zwei abgemeldete Audis, die aufgrund leerer Autobatterien nicht mehr fahrbereit waren. Damit rechneten die Diebe wahrscheinlich nicht. Sie schoben eines der Fahrzeuge vor die Scheune und versuchten dieses mit dem im Fahrzeug befindlichen Schlüssel zu starten. Hierbei bemerkten sie wohl, dass die Batterie leer war und ließen von ihrem Vorhaben, die Fahrzeuge zu klauen, ab.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden können sich unter Telefon 09342/ 91890 an das Polizeirevier Wertheim wenden.

