Autofahrer eingeklemmt

Elztal.Der 23-jährige Fahrer eines Ford Fiesta befuhr am Donnerstag gegen 20 Uhr die B 292 von Oberschefflenz in Richtung Auerbach. In einer langgezogenen Linkskurve überholte er trotz Gegenverkehrs einen vor ihm fahrenden Pkw. Nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichen nach rechts konnte der Entgegenkommende einen Frontalzusammenstoß vermeiden. Die überholte Autofahrerin leitete ebenfalls eine Vollbremsung ein. Der aus Schefflenz stammende junge Fahrer kam nach dem missglückten Überholvorgang nach rechts von der Straße ab und geriet einen zehn Meter tiefen Abhang hinunter. Dabei überschlug er sich mehrfach. Er wurde in seinem Auto eingeklemmt. Er wurde mit schweren Kopfverletzungen in eine Spezialklinik nach Heidelberg eingeliefert. Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.03.2019