Autofahrer unter Drogeneinfluss

Buchen/Walldürn/Höpfingen.Gleich bei drei Autofahrern haben Polizeibeamte am Dienstag und in der Nacht auf Mittwoch festgestellt, dass sie unter Drogeneinfluss mit ihren Fahrzeugen gefahren sind.

Positiv verlief ein Drogenvortest am Dienstagmorgen gegen 10.30 Uhr bei einem Autofahrer in der Walldürner Straße in Buchen, wie die Polizei mitteilte.

Richtige Vermutung

Um 15.30 Uhr wurde in der Schachleiterstraße in Walldürn ein Pkw-Fahrer kontrolliert. Auch bei ihm stellten die Beamten Auffälligkeiten fest, die Drogenkonsum vermuten ließen. Ein Vortest bestätigte die Vermutung.