Beginn der Schlossfestspiele

Zwingenberg.Mit zwei bereits ausverkauften „Spanischen Nächten“ starten die Schlossfestspiele Zwingenberg am Wochenende in ihre 37. Spielzeit. Dabei wird das Flamenco-Ensemble „Paseo Flamenco y más“ im kleinen Schlosshof spielen und so die erfolgreiche Reihe „Musik aus aller Welt“ fortsetzen.

Für die beiden Hauptproduktionen, die Oper „Figaros Hochzeit“ von Wolfgang Amadeus Mozart am 25., 27. und 28. Juli und das Musical „Artus – Excalibur“ von Frank Wildhorn (31. Juli bis 4. August) sowie die große Operetten-Gala am 26. Juli mit der „Original Wiener Strauss Capelle“, dem weltweiten musikalischen Botschafter Wiens, gibt es noch Plätze.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 12.07.2019