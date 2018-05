Anzeige

Die zuletzt auch in der Betreuungsbehörde beschäftigte Bronner-Blatz kann auf langjährige Berufserfahrung im Bereich Beratung und Prävention zurückblicken. „Gerade in der Gremien- und Netzwerkarbeit stehe ich schon mit vielen Akteuren in sehr gutem Austausch“, beschreibt sie ihre Ausgangsposition. Erste Schwerpunkte in dem breit gefächerten Gebiet werde sie bei der Suchtkrankenversorgung legen. Hier sei mehr Öffentlichkeitsarbeit notwendig, um die Möglichkeiten für Betroffene weiter bekannt zu machen. „Daneben ist aus meiner Sicht die Prävention ein ganz wichtiger Baustein und wenn diese nachhaltig wirken soll, müssen wir bei Kindern und Jugendlichen anfangen“, betont Bronner-Blatz.

Mit Präventionsangeboten wolle sie die Entwicklung der Kinder noch besser fördern und Jugendliche gezielt ansprechen. „Zu versuchen, jungen Menschen in unserem Landkreis so zu helfen, ist etwas Großartiges. Hier engagiere ich mich gern.“

Bronner-Blatz ist seit 15 Jahren im Landratsamt tätig, unter anderem in der psychosozialen Beratung und Betreuung von Menschen in schwierigen Not- und Konfliktlagen. Sie war zudem im Rahmen der Gesundheitsförderung und Prävention für den Kreis aktiv.

Das Projekt „Keiner fällt durchs Netz – Frühe Hilfen für Familien des Neckar-Odenwald-Kreises“ hat sie dabei maßgeblich miteingeführt, bevor sie Beauftragte für Chancengleichheit und Frauenförderung wurde. Ehrenamtlich ist sie seit elf Jahren Vorsitzende des Fördervereins Frauen- und Kinderschutzhaus Neckar-Odenwald-Kreis.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.05.2018