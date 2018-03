Beim Grüngut ist der Kreis „Spitze“

Anzeige

Beim Mobilfunk sei aber das „Bohren dicker Bretter“ erforderlich. Die Mobilfunkbetreiber hätten sich zwar bei der Lizenzvergabe 2015 verpflichtet, dies für 97 Prozent aller Haushalte zu ermöglichen, aber das könne sich je nach Region doch sehr unterschiedlich darstellen, so dass „Funklöcher“ weiterhin vorhanden sind. Erforderlich sei ein nationales Roaming; dafür und für ein beihilfefähiges Modell bedarf es gesetzlicher Regelungen, wenn der Landkreis Modellregion für Mobilfunk werden wolle. Die Zukunftsaufgabe müsse entschlossen von der neuen Bundesregierung angegangen werden.

Beim Thema Grünguterfassung sei der Neckar-Odenwald-Kreis inzwischen bundesweit „Spitze“. Im Landkreis wurde es 1992 eingeführt; die CDU-Kreistagsfraktion hatte dies damals angeregt. Das sogenante „Rottweiler Modell“ wurde auf den Neckar-Odenwald-Kreis angepasst. In Zusammenarbeit mit den Maschinenringen wurde es zu einem Erfolgsmodell.

1992 wurden circa 7000 Tonnen erfasst, heute sind es etwa 31 000 Tonnen, 217 Kilogramm pro Einwohner und Jahr. Aber damit seien auch die Kosten gestiegen und neue gesetzliche Aufgaben dazu gekommen. Deshalb wird das Thema in der AWN und der zu Jahresbeginn neu geschaffenen Anstalt des öffentlichen Rechts KWiN diskutiert, um es auch im Blick auf die Kostenentwicklung zukunftsfähig zu machen.

Nach der Ausschussvorlage gibt es keine Festlegung auf eine bestimmte Anzahl von Grüngutplätzen; man sei also noch am Anfang der Diskussion. Nach Auffassung der CDU-Kreistagsfraktion soll das Grüngutsystem weiterhin dezentral sein mit möglichst vielen Plätzen. In die Diskussion seien in den Randgebieten auch die „Fremdanlieferer“ aus den angrenzenden Landkreisen einzubeziehen, die auf Kosten unserer Kreisbürger die Grüngutplätze nutzen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.03.2018