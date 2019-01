Beratungen der Energieagentur

Neckar-Odenwald-Kreis.Die kostenlosen Energie-Startberatungen der Energieagentur Neckar-Odenwald-Kreis (EAN) werden auch im Jahr 2019 in verschiedenen Beratungsstellen im Kreis angeboten.

In den Beratungsstellen Hardheim, Adelsheim, Buchen und Waldbrunn finden die Veranstaltungen donnerstags an folgenden Terminen statt: 7. Februar, 7. März, 4. April, 2. Mai, 27. Juni, 25. Juli, 19. September, 17. Oktober, 14. November und 12. Dezember. In Haßmersheim jeweils zwei Tage zuvor am Dienstag. Die Termine in Obrigheim finden in der jeweils gleichen Woche mittwochs statt.

Für Mudau, Osterburken, Aglasterhausen und Mosbach sind folgende Termine vorgesehen: 24. Januar, 21. Februar, 21. März, 18. April, 16. Mai, 13. Juni, 11. Juli, 5. September, 31. Oktober und 28. November. In Walldürn finden die Beratungen jeweils am Dienstag zuvor statt.

Möglichkeiten zur Förderung

Die Energie-Startberatungen werden von unabhängigen Energieberatern durchgeführt. Sie informieren umfassend und individuell über grundsätzliche Möglichkeiten einer energetischen Modernisierung und deren Fördermöglichkeiten.

Anmeldungen sind in allen Rathäusern, bei der EAN unter Telefon 06281/906880 oder über das Internet unter www.eanok.de möglich.

