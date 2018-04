Berufsausbildung soll Pflege attraktiver machen

Anzeige

Neckar-Odenwald-Kreis.Mit dem im letzten Jahr in Kraft getretenen Pflegeberufegesetz werden ab 2020 die bisher getrennten Ausbildungen in der Kranken- und Kinderkrankenpflege einerseits und Altenpflege andererseits zusammengelegt. Über die Auswirkungen auf die schulischen Angebote im Landkreis will die CDU-Kreistagsfraktion in einer Anfrage an die Kreisverwaltung Auskunft erhalten.

Durch das neue Gesetz werden die bisherigen Berufe modernisiert und an die veränderten Anforderungen angepasst. Ziel der Reform ist es, allen Menschen, die sich für den Pflegeberuf interessieren, eine hochwertige und zeitgemäße Ausbildung anzubieten, die den breiten beruflichen Einsatzmöglichkeiten und den Entwicklungen in der Gesellschaft und im Gesundheitswesen Rechnung trägt.

Durch die Reform werden die Ausbildungen in der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege sowie der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zu einer neuen generalistischen Pflegeausbildung mit einheitlichem Berufsabschluss als „Pflegefachfrau/Pflegefachmann“ zusammengeführt. Dabei wird auch das Schulgeld in der Altenpflege endlich überall abgeschafft – in Zeiten eines sich ankündigenden Pflegenotstands sicher eine richtige Maßnahme, so die CDU-Kreistagsfraktion.