Besondere Konzerte zu hören

Anzeige

Mosbach.Jeweils am letzten Sonntag der Monate Mai bis September gibt es in der spätgotischen Gutleutkapelle (Kapellenweg 5) am Eingang zum Friedhof um 15 Uhr eine halbe Stunde Musik. Am Sonntag, 27. Mai, eröffnet Rainer Schmidt (Heidelberg) mit einem äußerst selten zu hörenden Instrument die Reihe Unter dem Motto „Himmlische Sphären“. Er wird Musik, die ursprünglich für Laute geschrieben ist, von J. S. Bach auch auf der Alt-Zither spielen.

„Mit Laute und Gesang durch Europa“ ziehen am 24. Juni Vera Finck (Sopran) und Gert Bachmeier (Tenor), begleitet von Lautenist Johannes Vogt nach. Musik ganz anderer Art verspricht der 29. Juli. Der junge Schlagzeuger Nico Wolbert, aus der Region stammend, wird den „Gläsernen Klang“ des Vibraphons in die Gutleutkapelle tragen und mit einem weiteren, eher ungewöhnlichen Instrument, Musik machen.

Ein alter Bekannter bei den Gutleutmusiken ist Kjell Pauling, der am 26. August unter dem Motto „Engelsnachtigaeltjes“ – Altes und Neues auf verschiedenen Blockflöten spielt. Die diesjährige Reihe endet mit „Time stands still“, einem Programm des „Folio Consorts“, das am 30. September in fünf- bis sechsköpfiger Besetzung Lieder und Arien aus Renaissance und Barock zum Besten geben wird. Der Eintritt aller fünf Konzerte ist frei. Spenden für die Künstler werden entgegengenommen.