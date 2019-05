Bessere Vernetzung von Ärzten und Physiotherapeuten

Mosbach.Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr veranstalten die Neckar-Odenwald-Kliniken das zweite Mosbacher orthopädisch-unfallchirurgische Symposium am Samstag, 1. Juni, in der Alten Mälzerei in Mosbach.

Das Konferenzprogramm mit hochkarätigen Referenten unter anderem der Hochschule Mannheim und des Lehrkrankenhauses Vulpius Klinik wurde auf das Thema von Operationen und ihrer Nachbehandlung an den oberen Extremitäten zugeschnitten. Willkommen zu der Tagung sind Ärzte, Physiotherapeuten, Studierende und medizinisches Fachpersonal mit Schwerpunkten oder Interessen auf dem orthopädischen wie unfallchirurgischen Fachgebiet.

„Das erste Symposium ist auf sehr viel Zuspruch gestoßen. Wir haben das als Auftrag verstanden, dieses spannende, interdisziplinäre Format fortzuführen“, sagt Dr. Bernd Gritzbach, Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Wirbelsäulenchirurgie, vor der Neuauflage.

Zwölf Fachvortrge

Bei der um 9 Uhr beginnenden Tagung wird es zwölf Fachvorträge zu Verletzungen und Krankheitsbilder rund um Schultergelenk, Ellenbogen und Hand geben. „Neue Operationstechniken beeinflussen auch die physiotherapeutische Nachbehandlung. Und noch mehr als bei Verletzungen der unteren Extremitäten ist das Ergebnis einer Operation an der oberen Extremität von eben dieser adäquaten physiotherapeutischen Nachbehandlung abhängig“, erklärt Dr. Gritzbach. Mit der Veranstaltung will der Chefarzt dazu beitragen, dass ärztliche und physiotherapeutische Bemühungen um den Patienten besser ineinandergreifen.

Für die ganztägige Veranstaltung, erhalten Ärzte sechs und Physiotherapeuten sieben Fortbildungspunkte. Unter www.neckar-odenwald-kliniken.de kann das Tagungsprogramm im Detail abgerufen. Anmeldungen sind unter info@neckar-odenwald-kliniken.de und 06261 83218 möglich.

