Beweglich bleiben mit Bus und Bahn

Neckar-Odenwald-Kreis.Der Kreisseniorenrat veranstaltete erstmals in Kooperation mit dem Busverkehr Rhein-Neckar ein Mobilitätstraining zur Erhöhung der Sicherheit für die Nutzer von öffentlichen Linienbussen. Diese Veranstaltung fand an zwei Tagen statt.

Mut zum Ticketkauf am Automat

Am ersten Nachmittag im Mehrgenerationenhaus Mosbach informierten Dieter Kimmel von der Busverkehrsgesellschaft Rhein-Neckar (BRN) in Mosbach und H. Zorn vom BRN-Kundenzentrum in Buchen über Fahrpläne und Fahrkartenkauf im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN). Das Ziel war dabei, den Teilnehmern die Scheu zu nehmen vor dem Ticketkauf am Automaten und sie zur Planung von selbstständigen Fahrten zu ermutigen.

Man erfuhr Wichtiges über die Möglichkeiten und die Grenzen des Fahrkartenkaufs beim Busfahrer. Die Tarifzonen des Wabensystems wurden auch im Detail veranschaulicht. In der kleinen Runde von 15 Teilnehmern konnten auch persönliche Fragen beantwortet werden. Für den zweiten Teil dieses Nachmittags hatten die Herren des BRN als praktisches Trainingsobjekt einen Linienbus der neuesten Generation vor die Haustür gestellt. An diesem Bus übten die Teilnehmer, die wegen ihrer Gehbehinderungen teilweise mit Gehhilfen oder Rollatoren gekommen waren, wie man an der Bushaltestelle sicher auf den Bus wartet und wie man ohne Stress sicher und auch langsam einsteigt.