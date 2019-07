„Bienenfleißig“ und kreativ

Neckar-Odenwald-Kreis.Nach 46 Jahren im Kreistag wurde Karl Heinz Neser von Landrat Dr. Brötel besonders gewürdigt. Er war im Mai nicht wiedergewählt worden.

„Von der ersten Minute des Neckar-Odenwald-Kreises an war Karl Heinz Neser ununterbrochen dabei, davon 25 Jahre lang als Fraktionsvorsitzender der CDU. Er hat immerhin drei Landräte überlebt“, lobte Brötel den „Allzeit-Rekordkreisrat“.

Als „bienenfleißig, umfassend informiert, immer hervorragend vorbereitet, oft vorausdenkend“, charakterisierte Brötel den „Schaffer vor dem Herrn“. Viele wertvolle und zukunftsweisende Impulse seien von Neser ausgegangen. Als extrem gewissenhafter, verantwortungsbewusster und omnipräsenter Volksvertreter habe Neser sein Mandat nicht nur in Sitzungen, sondern auch bei Veranstaltungen immer wahrgenommen. Zudem sei der Bundesverdienstkreuzträger ein überzeugter Botschafter des ländlichen Raums und ein engagierter Öffentlichkeitsarbeiter, was sich oft in Gestalt eines „Neser-Briefs“ in der Zeitung zeigte. Weiter würdigte der Landrat Neser als „Visionär der Abfallwirtschaft“, Historiker, Europäer mit großem Archiv – und als persönlichen Freund.

Von einem „Fall uralter Liebe“ sprach Brötel, als Gabi Metzger ans Rednerpult ging, um sich im Namen der Grünen von einem ihrer „größten Kritiker“ zu verabschieden. An den Auseinandersetzungen sei man gewachsen, sagte sie, und überreichte ein Wetterhäuschen als Präsent.

Neser erzählte, dass er das Rednerpult einst als „Lieblingsort im Landkreis“ bezeichnete. Gerne und engagiert habe er sein Amt ausgeübt; nun trete er entspannt zurück. Vieles habe umgesetzt werden können. Nesers Dank galt der Fraktion, allen Fraktionsvorsitzenden und der Verwaltung. Von keinem Landrat sei er so gut informiert worden, lobte Neser Dr. Brötel und dankte ihm – auch für die „Lobeshymne“ auf seine Person: „Ich habe es genossen.“ sab

